Rekordna ski-sezona u Kolašinu

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – U toku je rekordna sezona od osnivanja skijališta, pri čemu je prodato preko 32 hiljade ski-pasova, saopštio je direktor Ski centra Kolašin, Bojan Medenica.

“Kolašin ima svijetlu budućnost i za neko vrijeme možemo ga svrstati u mapu ozbiljnih ski centara u regionu”, kazao je Medenica u Jutarnjem programu TVCG.

Ove zime su, kako je kazao, dominantni bili domaći gosti, za kojima slijede turisti iz Albanije, pa iz regiona, odnosno Hrvatske i Srbije, prenosi portal RTCG.

Medenica je naveo da bi sezona trebalo da traje do 15. aprila, ali da to zavisi od količine snijega na stazama.

