Rekordna sezona sa milion EUR prihoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nedavno završena zimska turistička sezona na državnom ski centru Kolašin 1600 bila je rekordna, duplo bolja od prethodne, i donijela je prihod od milion EUR.

Iz preduzeća Skijališta Crne Gore su naveli da je za nepunih 100 dana ski centar na Bjelasici posjetilo 80 hiljada gostiju i da je prodato oko 35 hiljada ski pasova i oko četiri hiljade karata za panoramsku vožnju žičarom do vrha Troglava.

Pomoćnica izvršnog direktora za komercijalno-marketinške poslove, Nataša Pajović, podsjetila je da je sezona počela 18. decembra prošle godine, a da je, usljed nepovoljnih vremenskih uslova krajem marta, zvanično završena 3. aprila.

”Do tog datuma, na ski centru Kolašin 1600 imali smo ukupno 98 skijaških dana na stazama uz žičaru K8. Upravo završenu sezonu obilježilo je i otvaranje žičare K7, koja je objedinila skijašku infrastrukturu na Bjelasici. Staze uz žičaru K7 bile su u funkciji ukupno 42 dana“, rekla je Pajović za Vijesti.

Kako je navela, računajući od februara 2019. godine, kada je ski centar otvoren, ove zimske turističke sezone ostvareni su rekordni rezultati, kako u broju posjetilaca, tako i u ostvarenom prihodu.

Pajović je saopštila da je to postignuto zahvaljujući dobroj pripremi i velikom zalaganju svih zaposlenih, menadžmentu Skijališta Crne Gore predvođenom izvršnim direktorom Đurom Miloševićem, kao i najbitnijom novinom – otvaranje žičare K7.

Tom žičarom je, kako je dodala, Crna Gora dobila ski centar konkurentan ski centrima u regionu.

Zatvaranje skijaških staza neće zatvoriti i vrata ski centra Kolašin 1600, a očekivanja od međusezone su ambiciozna.

Kažu da se uzdaju u uspješnu međusezonu i goste sa zapadnevropskog tržišta.

”Restoran Troglava je i dalje otvoren za sve zainteresovane posjetioce i goste. U saradnji sa TA Gold travel, tokom međusezone, odnosno sve do početka juna, na ski centru imaćemo goste iz Velike Britanije, Francuske i Njemačke, koji borave u hotelima na primorju. Aktivno smo radili na uspostavljanju mogućnosti cjelogodišnjeg turizma i nadamo se da smo, s ovim grupama, na dobrom putu da Kolašin pozicioniramo na mapu nezaobilaznih destinacija tokom cijele godine”, kazala je Pajović.

Već se radi na pripremi ljetnje turističke sezone, tokom koje će svim gostima na raspolaganju biti panoramska vožnja žičarom i ugostiteljske usluge restorana i caffe-bara Troglava.

Najveća atrakcija, kako najavljuju u tom preduzeću, biće novi ugostiteljski objekat u blizini izlazne stanici žičare Troglava.

”U planu je izgradnja ugostiteljskog objekata na lokaciji izlazne stanice žičare Troglava, na 2,04 hiljade metara nadmorske visine, koji će, sigurni smo, biti velika atrakcija za sve ljubitelje netaknute prirode”, rekla je Pajović.

