Reformisaće tržište rada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je spremna da se suoči sa određenim izazovima kako bi se u što skorijem vremenu završile započete aktivnosti u reformskim procesima koji se odnose na tržište rada i zapošljavanje, kazao je ministar rada i socijalnog staranja, Admir Adrović.

On je na sastanku sa višom specijalistkinjom za zapošljavanje za centralnu i istočnu Evropu u Međunarodnoj organizaciji rada (MOR), Danielom Zampini, saopštio da očekuje da će se Zavod za zapošljavanje (ZZZ), uz podršku MOR-a, reformisati u pravcu digitalizacije i pružanja kvalitetnih usluga za tržište rada.

„Saradnja sa MOR-om je bila uspješna na obostrano zadovolljstvo, a u narednom periodu očekujem da unaprijedimo saradnju u svim segmentima“, kazao je Adrović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva, dodao da će nastaviti rad na poboljšanju i unapređenju politika koje se tiču tržišta rada i zapošljavanja.

Na sastanku je bilo riječi o aktivnostima koje Ministarstvo realizuje uz podršku MOR-a, a to su analiza stanja insitucionalnog okvira, uvođenje Programa garancija za mlade i radionice o izmjenama i dopunama Zakona o radu.

Zampini je poručila da će MOR nastaviti da podržava Crnu Goru u svim reformskim procesima.

„Crnoj Gori je potreban ZZZ kao moderan servis građana u skladu sa savremenim potrebama tržišta rada i od Crne Gore se očekuje puno u tom smislu“, dodala je Zampini.

