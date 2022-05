Rast indeksa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Berzanski indeksi na Wall Streetu u utorak su porasli drugi dan zaredom, a ponovno se trgovalo nesigurno dok ulagači čekaju odluke zvaničnika američke centralne banke Fed o zaoštravanju monetarne politike.

Dow Jones je ojačao 0,2 odsto na 33.128 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,48 odsto na 4.175 bodova, a Nasdaq indeks 0,22 odsto na 12.563 boda, prenosi Hrportfolio.

Tokom cijelog trgovanja indeksi su se izmjenjivali u pozitivnom i negativnom području, jer ulagači nijesu voljni previše da riskiraju uoči odluka čelnika Fed-a.

U utorak je počela njihova dvodnevna sjednica, a kako se inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) kreće na najvišim nivoima u 40 godina, gotovo svi očekuju povećanje kamatnih stopa 0,5 procentnih bodova, što bi bilo najveće jednokratno povećanje cijene novca od 2000. godine.

Fed je već na sjednici u martu povećao kamate prvi put od 2018. godine, za 0,25 procentnih bodova, a očekuje se da će i nakon maja nastaviti s agresivnim zaoštravanjem monetarne politike.

Zbog toga će danas u fokusu ulagača biti konferencija za medije predsjednika Feda Jeromea Powella, koji bi mogao nagovijestiti kojim tempom će ubuduće povećavati kamate, ali i smanjivati bilans, koji je Fed nagomilao kupujući obveznice kako bi pomogao ekonomiji za vrijeme koronakrize.

„Glavni razlog nestabilnosti tržišta posljednjih mjeseci bio je Fed i njegova oštra retorika, stoga će Powellovi komentari biti glavni pokretač tržišta danas”, kazao je Ross Mayfield, strateg u kompaniji Baird.

S obzirom na to da je u prvom tromjesečju američka ekonomija pala na kvartalnom nivou prvi put nakon dvije godine, ulagači se plaše da bi mogla uroniti u recesiju ako Fed previše poveća kamate.

Uprkos nesigurnosti uoči sjednice Feda, u posljednja dva dana cijene dionica su porasle, nakon oštrog pada u aprilu.

Od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa, njih devet je zabilježilo rast, a najviše energetski i finansijski.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,22 odsto na 7.561 bod, dok je frankfurtski DAX porastao 0,72 odsto na 14.039 bodova, a pariski CAC 0,79 odsto na 6.476 bodova.

