Rast cijena nafte prema 110 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima prema 110 USD budući da je strah od prekida snabdjevanja iz Rusije nadmašio uticaj lockdowna u Kini, najvećem svjetskom uvozniku sirove nafte.

Na londonskom tržištu cijena barela porasla je 2,21 USD u odnosu na prethodno zatvaranje, na 109,8 USD. U četvrtak je zaključio trgovinu u plusu 2,27 USD. U aktivnijim ugovorima za isporuke u maju barel je poskupio 1,95 USD, na 109,21 USD.

Na američkom tržištu barelom se trgovalo po1,44 USD višoj cijeni, od 106,8 USD. U četvrtak je zaključio trgovinu u plusu 3,34 USD, prenosi Hina.

Tržišta su se usredsredila na znakove da bi se Njemačka mogla pridružiti članicama EU koje zagovaraju embargo na rusku naftu, što bi značilo još slabiju ponudu na ionako slabo snabdjevenom svjetskom tržištu nafte.

Ruska proizvodnja mogla bi ove godine pasti čak 17 odsto, prema dokumentu ministarstva ekonomije koji je Reuters u srijedu dobio na uvid, budući da su zapadne sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu naštetile ulaganjima i izvozu.

Sankcije ruskim brodovima otežavaju prevoz nafte, što je podstaklo Exxon Mobil da objavi “višu silu” za poslovanje Sahalin-1 i da smanji proizvodnju.

Trgovce ipak brinu kontinuirano stroge mjere zatvaranja u Kini, koje pritiskaju njenu privredu i globalne snabdjevne lance.

“Budući da se od marta učestalo poseže za potpunim i djelimičnim lockdownom, kineski ekonomski pokazatelji potonuli su još dublje u negativno područje. Sada očekujemo dalje usporavanje kineskog bruto domaćeg proizvoda (BDP) u drugom tromjesečju”, navela je Yanting Zhou iz Wood Mackenzija.

Neki analitičari napominju da bi zabrinutost za kinesku potražnju mogli zasjeniti kupci iz Evrope.

“Bude li Evropa neočekivano prisiljena na međunarodnim tržištima potražiti ogromne količine gasa ili nafte, to će amortizovati strah od kineskog usporavanja i podići cijene”, objasnio je Jeffrey Halley iz OANDA-e.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) nije u petak objavila koliko je u četvrtak koštao barel korpe nafte njenih članica. U srijedu je poskupio 2,39 USD, na 105,33 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS