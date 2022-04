Rast berzanskih indeksa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu berzanski indeksi porasli, što se najviše zahvaljuje korekciji cijena dionica nakon tri dana pada, dok sezona objava kvartalnih poslovnih rezultata kompanija i banaka nije počela baš impresivno.

Dow Jones ojačao je 344 boda ili 1,01 odsto, na 34.564 boda, dok je S&P 500 skočio 1,12 odsto, na 4.446 bodova, a Nasdaq indeks 2,03 odsto, na 13.643 boda.

Najviše su porasle cijene dionica u tehnološkom sektoru, što se zahvaljuje padu prinosa na američke državne obveznice, prenosi SEEbiz.

Kako se očekuje povećanje kamata američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) prethodnih dana su prinosi na obveznice rasli, što je pritiskalo dionice u tehnološkom i drugim sektorima zasnovanim na rastu.

„Prinosi na obveznice prethodnih dana su porasli prebrzo, pa su danas pali. To je pomoglo gotovo svim sektorima, a ponajviše tehnološkom”, kazao je direktor u firmi Wealthspire Advisors, David Carter.

Posljednjih sedmica tržište je pod pritiskom zbog visoke inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i bojazni da će Fed povećati ključne kamatne stope agresivnije nego što se očekivalo.

U utorak je objavljeno da su u martu potrošačke cijene porasle 8,5 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, što je najviša stopa inflacije od 1981. godine.

Ipak, podaci su pokazali i da inflacioni pritisci možda popuštaju, s obzirom na to da su potrošačke cijene, ako se isključe cijene hrane i energije, na mjesečnom nivou pale.

To je podstaklo nadu da je inflacija dostigla vrhunac te da će narednih mjeseci splašnjavati.

S druge strane, proizvođačke cijene u martu skočile su 11,2 odsto, najviše od 2010. godine, od kada se ti podaci prikazuju i na godišnjem nivou.

To upućuje na snažnu potražnju, ali i na mogućnost prelivanja većih troškova proizvodnje na potrošačke cijene.

Kako bi suzbio inflaciju, Fed je na sjednici u martu povećao kamate prvi put od 2018. godine, 0,25 postotnih bodova, a već u maju vjerovatno će ih povećati daljih 0,5 postotnih bodova.

Zapisnik s nedavne sjednice Feda pokazao je da bi mogla zaređati agresivna povećanja kamata na sjednicama narednih mjeseci, kao i da je postignut načelni dogovor da bi se Fedovi bilansi, koji su u borbi s koronakrizom nabujali nekoliko hiljada milijardi USD, trebalo smanjivati 95 milijardi USD mjesečno.

Narednih sedmica u fokusu ulagača biće i poslovni rezultati američkih kompanija jer je počela sezona objave izvještaja za prvo tromjesečje.

Međutim, početak nije baš impresivan. Cijena dionice JPMorgan Chasea pala je više od tri odsto jer je zarada te banke u proteklom tromjesečju potonula 42 odsto.

S druge strane, cijena dionice Delta Air Linesa porasla je više od šest odsto, nakon što je taj vazduhoplovni prevoznik izvijestio da bi u tekućem kvartalu, zahvaljujući snažnoj potražnji, mogao poslovati s profitom, prvi put od početka koronakrize.

Nakon objave prvih izvještaja, analitičari su u anketi Reutersa smanjili procjene zarada. Početkom sedmice procjenjivali su da će zarade kompanija i banaka iz sastava S&P 500 indeksa u prvom kvartalu porasti više od šest odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, a sada očekuju rast od 5,4 odsto.

Biće to znatno usporavanje rasta zarada, s obzirom na to da su u prethodnom kvartalu porasle više od 30 odsto na godišnjem nivou.

A na evropskim berzama se trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,05 odsto, na 7.580 bodova, a pariski CAC 0,07 odsto, na 6.542 boda. Frankfurtski DAX oslabio je 0,34 odsto, na 14.076 bodova.

