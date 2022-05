Radiće na brendiranju Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma planira da sprovede niz projekata po pitanju brendiranja Crne Gore kao odgovorne destinacije, saopštila je direktorica Direktorata za razvojne politike u turizmu u tom resoru, Aleksandra Gardašević Slavuljica.

Ona je, kako je saopšteno iz Nacionalne turističke organizacije (NTO), na sastanku u Tirani pod nazivom Savladavanje trenutnih izazova u turističkoj industriji, kazala da Ministarstvo planira da sprovede i niz projekata po pitanju brendiranja restorana koji nude organsku hranu i onih sa nacionalnom kuhinjom.

NTO je učestvovala na tom sastanku, koji je organizovao Savjeta za regionalnu saradnju (RCC), u sklopu ministarske konferencije Uklanjanje barijera za održivi razvoj turizma.

„To je ovo prilika za susrete predstavnika nacionalnih turističkih organizacija, turoperatora i predstavnika resornih ministarstava zemalja Zapadnog Balkana“, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je bilo riječi o trenutnim izazovima u regionu Zapadnog Balkana, razmjeni iskustava o izazovima u turističkoj industriji i budućim modalitetima regionalne saradnje.

Tokom sastanka je istaknut značaj turoperatora kao glavne poveznice regiona Zapadnog Balkana.

„Kao neki od glavnih izazova navedeni su nedostatak objedinjenog viznog režima za zemlje Zapadnog Balkana, postojanje graničnih prelaza i procedura u ovom regionu, sezonalnost, problemi sa nedostatkom kvalifikovane radne snage i kvalitetom pružene usluge, infrastruktura, korupcija, ali i nedostatak vodiča za avanturistički turizam“, navodi se u saopštenju.

Zaključeno je da potrebno raditi na unapređenju efektivne saradnje između turističkih aktera regiona, kako bi se Balkan objedinio i postigao zajednički uspjeh i razvoj.

Predstavnici NTO su imali priliku da učestvuju i na konferenciji Uklanjanje barijera za održivi razvoj turizma, koja je okupila resorne ministre zemalja regiona, zvaničnike zadužene za turizam na Zapadnom Balkanu, predstavnike Evropske komisije (EK), međunarodnih organizacija i predstavnika turističke privrede, kako bi razgovarali o sadašnjosti i budućnosti turizma u regionu.

