Putnici da dođu ranije na aerodrom zbog blokade saobraćajnice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodromi Crne Gore apelovali su na putnike da ranije dođu do njihove zgrade zbog najave bivših radnika Montenegro Airlinesa (MA) o blokadi saobraćajnice ka podgoričkom aerodromu.

“Zbog najave bivših radnika MA da će sjutra u 13 sati i 30 minuta, na pola sata blokirati saobraćajnicu ka Aerodromu Podgorica, Aerodromi Crne Gore apeluju na putnike čiji let je u tom vremenskom intervalu, da ranije dođu do zgrade Aerodroma”, navodi se u saopštenju Aerodroma.

Bivši zaposleni MA kazali su ranije da će na protestu ponoviti njihove ranije iznijete zahtjeve prema Vladi i resornim ministarstvima.

“To je sedam neisplaćenih zarada, tri i po godine nepovezanog radnog staža, kao i otpremnine. Isto tako, podsjetićemo javnost i Vladu o mogućnosti korišćenja resursa MA, koje smo uspjeli da sačuvamo u stečaju”, navodi se u saopštenju bivših zaposlenih.

