Prvorangirani Rade Milošević i Jelena Đukić

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prvorangirani na konkursu za izbor direktora Uprave prihoda i carina (UPC), nakon testiranja i intervjua koji su obavljeni u srijedu, su Rade Milošević i Jelena Đukić, saznaje Pobjeda.

Milošević je aktuelni državni sekretar za kontrolu rada policije u Ministarstvu unutrađnjih poslova (MUP). On je u Vladi izbornog povjerenja 2016. godine bio direktor Zavoda za zapošljavanje.

Milošević je krajem marta Pobjedi odgovorio da ispunjava sve uslove za radno mjesto direktora UPC.

Đukić je aktelna pomoćnica direktorice UPC u sektoru naplate, a prethodno je bila načelnica Odjeljenja za naplatu prihoda i postupanje sa carinskom robom u Upravi carina i nezvanični je favorit aktuelne Vlade.

Drugorangirana na konkursu je aktuelna vršiteljka dužnosti direktorice UPC Milena Petričević.

Ona je za v.d. direktoricu UPC imenovana 21. oktobra prošle godine, a u martu je saopštila da joj je ministar finansija Milojko Spajić tražio da podnese ostavku, što je ona odbila.

Trećerangirani je Miloš Medenica, aktuelni pomoćnik Petričević za velike poreske obveznike, iz redova Građanskog pokreta URA.

Prijavu na konkurs poslali su Maja Vučinić, još jedna pomoćnica direktorice UPC, bivši sekretar Ministarstva finansija Goran Petrović, carinski inspektor Siniša Raičević i načelnik pljevaljske UPC Eldin Katana.

Konkurs je bio otvoren do 28. marta.

