Promotivne cijene karata za više gradova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna avio-kompanija, Air Montenegro, pripremila je za svoje putnike promotivne cijene karata za više različitih gradova ka kojima leti, povodom uskršnjih praznika i širenja mreže letova.

“Predstojeći period praznika idealno je vrijeme za planiranje putovanja, a specijalne cijene razlog više da odaberete Nant, Pariz ili Lion i uživate u ljepotama i čarima Francuske”, navodi se u saopštenju kompanije.

Sa Nantom je Crna Gora prvi put povezana direktnim letovima, zbog čega će tokom promotivnog perioda, od sjutra do 2. maja, povratna karta iz Podgorice do Nanta biti dostupna po cijeni od 79 EUR.

“Oni koji su već bili u Parizu, gradu svjetlosti i ljubavi, i žele da dožive posebno gastronomsko iskustvo, ovoga puta mogu odabrati Lion, grad na ušću rijeka Saone i Rone, koji se zbog svoje bogate istorije i kulture nalazi na Listi svjetske baštine UNESCO-a”, rekli su iz Air Montenegra.

Tokom istog promotivnog perioda prodaje, cijena povratne karte iz Podgorice za Pariz i Lion iznosiće po 159 EUR.

Sve navedene cijene su sa svim taksama i uključenim prtljagom do 23 kilograma. Biće u prodaji od sjutra i mogu se iskoristiti za putovanja od 1. maja do kraja juna.

Air Montenegro saobraća i ka Beogradu, Istanbulu, Ljubljani, Cirihu, Pragu, Frankfurtu, Kopenhagenu, Banjaluci. Putem sajta airmontenegro.com i ostalih kanala prodaje, od sjutra do 2. maja će i za neke od navedenih gradova biti dostupne promotivne cijene.

