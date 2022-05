Profit Luke Bar 1,34 miliona EUR

Bar, (MINA-BUSINESS) – Luka Bar je u prvom kvartalu ostvarila profit u iznosu od 1,34 miliona EUR i najbolji poslovni rezultat u posljednjih 20 godina poslovanja, saopšteno je iz kompanije.

“Odgovornim odnosom i poslovnom politikom uspješno smo odgovorili izazovima na složenom poslovnom ambijentu ukupnog tržišta, dobrom poslovnom saradnjom sa poslovnim partnerima i odnosom zaposlenih, što je bio primarni cilj na polju razvoja Luke”, navodi se u saopštenju.

Ukupni prihodi za navedeni period iznose 4,65 miliona EUR i veći su 2,44 miliona EUR u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 2,21 milion EUR.

“Ukupni rashodi iznose 3,37 milina EUR i veći su 41 odsto odnosno 977,05 hiljada EUR u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 2,39 miliona EUR”, rekli su iz Luke Bar.

Naturalni pokazatelji u dijelu brodskog pretovara ukazuju da je pretovareno ukupno 466,22 hiljade tona tereta, što je 296,24 hiljade tona više u odnosu na isti period prethodne godine kada je brodski pretovar iznosio 169,98 hiljada tona.

“Nosioci rasta su rasuti tereti čiji je pretovar ukupno iznosio 408,7 hiljada tona, što je 304,14 hiljada tona više u odnosu na isti period prošle godine kada je brodski pretovar iznosio 104,56 hiljada tona”, dodaje se u saopštenju.

U dijelu tečnih tereta ukupno je pretovareno 43,49 hiljada litara tečnog tereta, što je 15 odsto ili 7,38 hiljada litara manje u odnosu na isti period prošle godine kada je isti iznosio 50,87 hiljada litara.

”Generalni tereti bilježe ukupan pretovar od 14,04 hiljade tona generalnog tereta, što je 518 tona ili četiri odsto manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je isti iznosio 14,55 hiljada tona”, naveli su iz Luke Bar.

Iz kompanije su rekli da je unaprijeđena efikasnost poslovanja u svim segmentima razvoja lučke djelatnosti, proširena saradnja sa komitentima i učvršćena stabilna pozicija na tržištu.

“Sa zadovoljstvom možemo konstatovati da je rekordnom početku godine doprinijela realizacija ugovora i plana pretovara koncetrata bakra i boksita u saradnji sa kompanijama ZiJin iz Bora, Uniprom metali iz Nikšića, uz logističku podršku kompanije TCL i transportne kompanije Montecargo”, navodi se u saopštenju.

Resorno Ministartvo za kapitalne investicije kontinuirano daje podršku za razvoj i unapređenje usluga u svim segmentima lučke djelatnosti.

“Rekordni poslovni rezultat u prvom kvartalu, očekujemo da će se nastaviti i u narednom periodu i da ćemo imati izuzetnu poslovnu godinu za našu kompaniju”, zaključuje se u saopštenju.

