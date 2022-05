Produbiti saradnju za privlačenje investicija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Luksemburg nastojaće da unaprijede ekonomsku saradnju, kojom bi se povećala robna razmjena između država i podstakle investicije, ocijenili su ministar finansija Aleksandra Damjanovića i ambasador Luksemburga u Crnoj Gori, Philippe Donckel.

Iz Ministarstva su saopštili da su Damjanović i Donckel konstatovali da ima prostora za intenziviranje saradnje, naročito u sektorima turizma, energetike i informaciono-komunikacionih tehnologija.

“Naglašen je značaj prijateljskog i partnerskog odnosa dvije zemlje, a dodatno na jačanje saradnje obavezuje i brojnost crnogorske dijaspore u Luksemburgu. Ocijenjen je pozitivnim dosadašnji rad na sporazumu o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, čije potpisivanje slijedi”, navodi se u saopštenju.

Damjanović je kazao da je prioritet u radu resora finansija bolji standard građana, uz dugoročnu održivost i stabilnost javnih finansija.

Donckel je ocijenio da je Crna Gora predivna zemlja sa velikim potencijalom i da ima sve predispozicije za izbalansiran razvoj države, naglašavajući punu podršku na evropskom putu.

Sastanku je prisustvovao i rukovodilac renomirane luksemburške kompanije Artec 3D, Artyom Yukhin, čija je opredijeljenost širenja poslovanja u Crnoj Gori pozdravljena.

“Kompanija je svjetski poznati programer i proizvođač profesionalnog 3D hardvera i softvera, a najavljuje otvaranje nove evropske kancelarije u Baru, koja će služiti kao centar za marketing, istraživanje i razvoj”, dodaje se u saopštenju.

Damjanović je poručio da fokus crnogorske ekonomije treba da bude na inovacijama, koje su ključne za jačanje konkurentnosti, ocjenjujući da iskustvo kompanije koja dolazi iz “srca Evrope” može biti korisno.

“Crnoj Gori je dragocjen model razvoja i iskustvo Luksemburga, posebno na putu učlanjenja u Evropsku uniju (EU), a prisustvo uspješnih evropskih kompanija povoljna prilika za širenje kapaciteta i usluga koje Crna Gora može pružiti i drugim potencijalnim investitorima”, zaključio je Damjanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS