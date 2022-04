U Baru svečano otvorena Kuća maslina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović i predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević danas su svečano otvorili objekat Kuća maslina u Starom Baru.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede su naveli kako je Krivokapić ukazao na značaj koje maslinarstvo ima u crnogorskoj tradiciji.

Krivokapić je, kako je saopšteno, istakao da je maslina oduvijek bili simbol mira, suživota i prijateljstva u Baru i Crnoj Gori.

On je kazao da Crna Gora ima mogućnosti da potrošnja i kvalitet maslinovog ulja po glavi stanovnika dostigne evropsku, dodajući da se prirodni potencijali u toj oblasti moraju dodatno njegovati i iskoristiti.

Stijović je istakao je da su Crna Gora i Bar danas zvanično dobili centar maslinarstva.

“Po tome smo jedinstveni u regionu i svijetu”, dodao je Stijović.

Prema riječima Stijovića, razumjevanje Ministarstva i predusretljivost arhitekte, rezultirali su time da objekat posjeduje sve sadržaje koje su maslinari predložili i koji su im potrebni za razvoj maslinarstva, ali i turističke ponude Bara i Crne Gore.

“U Kući maslina će se prerađivati i proizvoditi ulje, isključivo po standardima Evropske unije (EU), pakovaće se i etiketirati ulje, održavaće se radionice, seminari, obuke za maslinare ali i potrošače o organoleptičkoj ocjeni ulja”, rekao je Stijović.

On je kazao da objekat posjeduje prodajni i izložbeni prostor, dodajući da će se na taj način promovisati crnogrski proizvodi.

“Ne samo od masline, već i domaćeg meda, vina, voća, i svega onog što naši vrijedni proizvođači imaju da ponude”, kazao je Stijović.

Predstavnik Udruženja maslinara iz Bara Ćazim Alković je naveo da je to Udruženje spremno da pomogne u svim daljim aktivnostima i valorizaciji projekta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS