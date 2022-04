Predstavilo se 30 poslodavaca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Oko 30 renomiranih poslodavaca, pretežno iz oblasti turizma i ugostiteljstva, predstavilo je ponudu na Sajmu sezonskog zapošljavanja u Podgorici, koji je organizovao Zavod za zapošljavanje (ZZZ).

Sajam je prilika da, u neposrednom kontaktu sa nezaposlenima i svima drugima koji su zainteresovani za rad u sezoni, poslodavci izaberu najbolje radnike.

To je i prilika za nezaposlene da pronađu adekvatan radni angažman tokom sezone, prenosi Mediabiro.

Predstavnica Zavoda, Danijela Papić, kazala je da ta institucija, u namjeri da poveća zaposlenost i zadovolji potrebe privrede za kadrom, koristi sve raspoložive mehanizme da poveže poslodavce sa nezaposlenima i tražiocima posla.

Prema njenim riječima, Sajam sezonskog zapošljavanja u Podgorici je upravo prilika za to.

“Profili zanimanja koji se najviše traže u predstojećoj turističkoj sezoni su sobarice, pomoćni radnici u domaćinstvu, kuvari, pomoćni kuvari, recepcioneri, zaštitari. Imamo podatak da je oko 2,3 osoba sa naše evidencije iskazalo zainteresovanost za poslove sezonskog karaktera, a dio njih je prošao obuku, odnosno informativno-motivacione seminare i radionice“, rekla je Papić.

Predstavnica hotela Heritage Grand, koji se predstavio na sajmu, Marija Lopičić, kazala je da je riječ o hotelu sa pet zvjezdica, koji se nalazi u srcu Perasta.

„Trenutno tražimo radnike koji bi radili u domaćinstvu i kuhinji. Nadamo se da ćemo pronaći prave kandidate“, poručila je Lopičić.

Predstavnica hotela WGrand, Snežana Kovačević, objasnila je da traže sezonsku radnu snagu za predstojeću sezonu, a da hotel otvaraju već krajem aprila.

„Već imamo dio radne snage od ranije i to su naši stalni sezonski radnici, ali oni završavaju srednju školu ili fakultet, pa ne mogu prije juna početi sa radom. Najviše su nam potrebni recepcioneri, sobarice, higijeničarke, pomoćno osoblje u kuhinji, osoblje u restoranu, domaćinstvu“, navela je Kovačević.

Naredni sajam biće organizovan u Bijelom Polju 14. aprila.

