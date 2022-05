Predstavili mogućnosti za ulaganja britanskim investitorima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad Podgorica je, u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije, predstavio mogućnosti za ulaganja predstavnicima britanskih poslovnih krugova.

Gradski menadžer Marjan Junčaj je, u okviru ciklusa prezentacija investicionih potencijala Podgorice stranim investitorima pod nazivom Podgorica Investment day, predstavio biznis zone, investicioni ambijent, kao i mogućnosti za ulaganje i privlačenje potencijalnih domaćih i stranih investicija.

„Za sve zainteresovane investitore stvorili smo mogućnost da po niskim cijenama zasnuju poslovanje na svega nekoliko kilometara od centra grada, na potezu između Podgorice i Tuzi, na osam klimetara od aerodroma“, kazao je Junčaj.

Iz PG Biroa je saopšteno da je izaslanik za trgovinu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Martin Vickers, kazao da su brojne mogućnosti za unapređenje saradnje između dvije države, te da Podgorica ima sjajan razvojni potencijal.

On je istakao da je Ujedinjeno Kraljevstvo prepoznato kao snažan i odgovoran partner na Balkanu i da očekuje da će uskoro biti stvorene pretpostavke za ulaganja u brojnim oblastima.

„Ujedinjeno Kraljevstvo predvodi zelenu revoluciju, pokreće istraživanje i razvoj. Dokaz koliko cijenimo naša partnerstva u regionu i vjerujemo u svoju razvojnu strategiju je i to što je britanski UK Export Finance nedavno povećao svoje limite za zemlje na čak 750 miliona funti (GBP), koje su sada na raspolaganju i Crnoj Gori” kazao je Vickers.

Regionalni savjetnik za trgovinsku politiku, Gareth Evans, je saopštio da kroz razne programe finansijske podrške, kao i uz tehničke konsultacije, nastoje da obezbijede neophodne uslove za dalji razvoj Podgorice i Crne Gore, kao i da olakšaju pristup britanskim preduzetnicima crnogorskom tržištu.

Regionalni direktor u britanskom Ministarstvu za trgovinu i investicije, Nikola Stojanoski, je ocijenio da je bitno promovisati ekonomske prilike, te raditi na prevazilaženju izazova, kako bi se stvorio poslovni ambijent prilagođen za brojna ulaganja britanskih privrednika.

„Podgorica Investment day je još jedna prilika za predstavljanje investicionog potencijala poslovnoj zajednici, kao i svih relevantnih informacija i ostalih ključnih faktora za preduzeća koja posluju ili imaju namjeru da ulažu na području Podgorice“, zaključuje se u saopštenju.

