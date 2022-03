Poznati influenseri iz Albanije oduševljeni Crnom Gorom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) ugostila je ovih dana neke od najpoznatijih i najuticajnijih influensera iz Albanije, koji su oduševljeni ljepotama Crne Gore i njenim ljudima.

Iz NTO-a su kazali da je među influenserima poznato televizijsko lice, Sara Kolami, najpoznatiji albanski stilista, koji je trenutno vođa tima za stajling albanske predstavnice na Evroviziji, Niko Komani, novinar i bloger Olti Curri, kao i poznata sportistkinja i influenserka Dorina Mema.

Komani je rekao da je iskustvo prethodnih dana nevjerovatno i da su obišli Porto Montenegro, Blue Kotor Bay, Dukley Gardens, hotel Mediterraneo, mjesta koja do sada nisam imao priliku da vidi.

„Prije svega mi se sviđaju ljudi, koji imaju pozitivnu energiju i jako su ljubazni. Bez imalo razmišljanja predložio bih svim Albanicima, koji su željni nečeg novog, da posjete Crnu Goru i obiđu čak i najmanje mjesto, jer je svaki ćošak u Crnoj Gori neko novo neotkriveno blago ove zemlje“, rekao je Komani.

Kolami je navela da je imala nevjerovatno iskustvo prethodna dva dana, ali da sa nestrpljnjem očekuje da vidi šta je čeka tokom dalje posjete Crnoj Gori.

„Zasigurno ću svim Albancima preporučiti Crnu Goru. Imati u blizini tako prelijepu destinaciju, sa dosta pristupačnim cijenama i nevjerovatno dobrom hranom i ljudima, je velika sreća. Hoteli koje smo obišli su predivni i sa nestrpljenjem očekujem da vidim šta ste još pripremili za nas do kraja putovanja“, dodala je Kolami.

Mema je ocijenila da Crna Gora ima toliko lijepih mjesta i da je to jedna od njenih omiljenih destinacija.

„U Crnu Goru dolazim svako ljeto i uvijek moram sebi priuštiti par dana ovdje. Zaljubila sam se u Porto Montenegro. Mjesto je atraktivno sa predivnom hranom i profesionalnom uslugom, imate osjećaj kao da ste na francuskoj obali. Kotor je jako lijepo mjesto i hotel Blue Kotor Bay bih preporučila svima kojim je potreban odmor i opuštanje, daleko od gužve i buke. Osim svojim pratiocima na društvenim mrežama, Crnu Goru ću rado preporučiti i svojim prijateljima“, kazala je Mema.

Curri, koji je drugi put u Crnoj Gori, smatra da je država nevjerovatna.

„Ovdje je sve predivno. Predivni hoteli, ljudi, gostoprimstvo, hrana, koja mi se posebno sviđa. Do sada su Albanci voljeli da idu u Tursku, ali mislim da će od sada sve više dolaziti u Crnu Goru, jer je ovo nevjerovatno mjesto“, poručio je Curri.

Iz NTO-a su kazali da će influenseri narednih dana boraviti u Perastu, Kotoru i Herceg Novom, gdje će posjetiti luksuzni rizort Portonovi i hotel One&Only.

Studijska posjeta se realizuje uz podršku hotela Blue Kotor Bay, hotelske grupe Casa Del Mare, rizorta Portonovi, hotela One&Only i lokalnih turističkih organizacija Budve, Tivta i Kotora.

NTO, u cilju promocije luksuzne i wellness & spa, kao i ponude za aktivni i porodični turizam, realizuje influenser kampanju na emitivnim tržištima.

„Nakon posjete albanskih influensera, Crnu Goru će sredinom aprila posjetiti poznati influenseri i glumci iz Srbije, koji će imati priliku da se upoznaju sa luksuznim turističkim proizvodima u destinaciji“, zaključuje se u saopštenju.

