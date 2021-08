Poznati influenser Boris Radošević u studijskoj posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) organizovala je studijsku posjetu za travel blogera iz Srbije, Borisa Radoševića, poznatijeg kao Lutajući putnik.

Iz NTO-a su saoptili da Radošević, preko platforme Instagram, svoje pratioce upoznaje sa predjelima koje posjećuje.

On je, u saradnji sa NTO i lokalnim turističkim organizacijama Rožaja, Gusinja i Kolašina, prikazao dio ruralne ponude Crne Gore.

“Prilikom posjete imao je priliku da se upozna sa ljepotama, prirodnim atrakcijama i aktivnostima koje je moguće organizovati na području Durmitora, Hajle, Prokletija i Bjelasice. Obišao je, između ostalog, Jela natural Resort u Rožajama, katune Vranjak i Dolovi i pješačio nekim od atraktivnijih hiking staza sa pomenutih područja“, navodi se u saopštenju.

Impresije iz Crne Gore, kako su naveli, Radošević je podijelio putem objava na svom zvaničnom Instagram profilu sa preko 90 hiljada pratilaca.

„Objave bilježe značajan broj pregleda i pozitivnih komentara, te se nadamo se da je podstakao svoje pratioce da osmisle svoj sledeći odmor u prirodi“, dodaje se u saopštenju.

Iz NTO-a su ocijenili da je ruralni turizam relativno mlada grana turističke ponude Crne Gore, koja akcenat stavlja na autentičnoj ponudi ruralnih oblasti zemlje.

„Šanse koje Crne Gora ima u ovom vidu turističke ponude su to što je rastuća međunarodna potražnja za turizmom orijentisana upravo na prirodu. Većina potencijalnih gostiju upravo i traži to što ruralni turizam u Crnoj Gori nudi, a to je autentičnost domaćih proizvoda i potražnja organske i izvorne hrane“, smatraju u NTO-u.

Oni su dodali da su evropski turisti zainteresovani za ruralni turizam i da žele da iskuse izvorni prirodni ambijent i autentičan smještaj ruralne zajednice.

