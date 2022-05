Pozdravljaju planove da se kroz socijalni dijalog uredi i rad nedjeljom

Podgorica, Budimpešta, (MINA-BUSINESS) – Kancelarija Međunarodne organizacije rada (MOR) za centralnu i istočnu Evropu, prema riječima njenih predstavnika, pozdravlja planove crnogorske Vlade da se kroz tripartitni socijalni dijalog uredi i rad nedjeljom.

Direktor Kancelarije, Markus Pilgrim, kazao je da MOR nastoji da osnaži svoje primarne korisnike, poslodavce i zaposlene, da pregovaraju i zajednički propišu pitanja iz oblasti rada tokom procesa reforme radnog zakonodavstva.

“Ovo odražava centralni značaj principa socijalnog dijaloga i tripartizma za MOR”, naveo je Pilgrim u saopštenju.

On je podsjetio da je Kancelarija proteklih godina pružala tehničku podršku svojim crnogorskim tripartitnim konstituentima u nacionalnom procesu reforme radnog zakonodavstva.

„MOR pozdravlja informacije koje je dostavila Vlada da su nedavne zakonske izmjene pregovarane i usvojene putem socijalnog dijaloga, od tripartitne radne grupe sastavljene od predstavnika svih reprezentativnih socijalnih partnera“, dodao je Pilgrim.

MOR je Vladu i relevantne radničke i poslodavačke organizacije u Crnoj Gori savjetovao da usklade svaki dogovor sa relevantnim međunarodnim standardima rada i pregovaraju o rješenjima putem socijalnog dijaloga.

Kancelarija MOR-a za centralnu i istočnu Evropu pruža savjetodavne usluge za 18 zemalja članica u razvoju politika i programa koji promovišu više i bolja radna mjesta za sve žene i muškarce.

Rad Kancelarije je fokusiran na četiri strateška cilja MOR-a – promociju prava na radu, podsticanje dostojanstvenog i produktivnog zapošljavanja, unapređenje socijalne zaštite i jačanje socijalnog dijaloga.

Kancelarija je, geografski, koncentrisana na Zapadni Balkan, Moldaviju i Ukrajinu.

Kancelarija je osnovana 1993. godine i nalazi se u Budimpešti, sa dodatnim kancelarijama u regionu, uključujući Podgoricu.

