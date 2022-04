Potpisani ugovori o subvencioniranju podstanara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković potpisao je ugovore o subvencioniranju podstanara sa 151 korisnikom programa Glavnog grada, koji bi trebalo da pomogne onima u podstanarskom statusu i unaprijedi njihov socio-ekonomski položaj.

Vuković je kazao da je Glavni grad kreirao brojne programe podrške namijenjene različitim strukturama stanovništva.

„Problem ljudi koji nemaju riješeno stambeno pitanje prepoznali smo kao jedan od prioriteta i krajem prošle godine najavili da ćemo u budžetu za ovu godinu opredijeliti određeni iznos kako bismo građanima pomogli direktno kroz subvencije na mjesečnom nivou”, rekao je Vuković.

On je dodao da je ideja bila da se podrži 500 sugrađana i za te namjene je opredijeljeno 300 hiljada EUR, odnosno po 50 EUR mjesečno za svakog korisnika.

Iz PG biroa su saopštili da će početkom mjeseca korisnici dobiti prvu subvenciju za april, kao i za prethodna tri mjeseca, a svakog narednog po 50 EUR.

Na adresu Glavnog grada stiglo je preko 400 prijava, ali je iz formalno-pravnih razloga pravo na subvenciju ostvario 151 korisnik u podstanarskom statusu i sa njima je potpisan ugovor o subvencioniranju.

„Očigledno je da mnogi podstanari u Podogrici imaju problem, jer nemaju ugovore sa vlasnicima nekretnina, tako da je ovo dobra prilika da ukažemo na taj problem i pozovemo na odgovornost one koji bi trebalo da vode računa o tim stvarima, kako bi se to uvelo u legalne tokove i kako bi građani bili zakonom zaštićeni, a već od sljedeće godine mogli da ostvare pravo na subvenciju“, kazao je Vuković.

On je naveo da Glavni grad namjerava da nastavi sa implementacijom tog programa.

Vuković je rekao da se nada da će i druge lokalne samuprave u Crnoj Gori, u mjeri mogućeg, slijediti ovaj primjer, ali i da će se u narednom periodu i na državnom nivou definisati malo ozbiljnija i ambicioznija politika u oblasti socijalnog stanovanja, te kroz izgradnju socijalnih stanova ili na neki drugi način pomoći onima kojima je neophodno.

Jedan od dobitnika subvencije, Nikola Kuč, koji je podrstanar već 12 godina, kazao je da je podrška izuzetno značajna i da mu je posebno drago što je usmjerena na ljude kojima je zaista potrebna.

Dobitnica subvencije Mirela Abazović saopštila je da joj kao studentkinji i članu četvoročlane porodice ta pomoć znači, te pohvalila još jednu inicijativu Glavnog grada usmjerenu na unapređenje socio-ekonomskog položaja stanovnika Podgorice.

