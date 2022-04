Ponovo blokirali saobraćajnicu ka aerodromu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Grupa bivših zaposlenih u Montenegro Airlinesu (MA) obilježila je godinu od uvođenja stečaja u toj kompaniji, ponovnim blokiranjem saobraćajnice ka podgoričkom aerodromu.

Oni su započeli blokadu saobraćajnice u 13 sati i 30 minuta, tražeći da im se isplati sedam zarada, poveže radni staž od oktobra 2017. godine kao i isplate otpremnine, prenose Vijesti.

Predstavnik radnika, Srđan Habić, kazao je da je stečaj uveden na zahtjev Uprave prihoda i carina, četiri mjeseca i dva dana nakon što je obavljen posljednji let.

“Time je i formalno preko 350 ljudi u Crnoj Gori ostalo bez zaposlenja”, rekao je Habić.

On je naveo da je nepuna trećina zaposlenih svoj angažman našlo u novoformiranoj kompaniji, na krajnje, kako navodi, netransparentan i nepotistički način, “a mi ostali, koje ministar Milojko Spajić elokventno nazva ‘bezvrijednima’, prepušteni smo sebi”.

“Ne samo što u našem slučaju nije bilo ni pomena o otpremninama, već nam je poslodavac, što je u našem slučaju Vlada, ostao dužan sedam zarada i 3,5 godine doprinosa”, naveo je Habić.

On je dodao da su svi njihovi pokušaji da riješe egzistencijalne probleme putem institucija sistema naišli na nerazumijevanje i ignorantski odnos i prebacivanje nadležnosti unutar Vlade.

Kako je poručio, novoosnovana kompanija To Montenegro je neodrživa bez izdašne državne pomoći, što više ni njeni tvorci ne pokušavaju da sakriju.

“Flota je spala na dva aviona, ljudi rade u kontejnerima i na otvorenom po svim vremenskim uslovima, sa ugovorima od mjesec do tri mjeseca, bez sindikata koji bi ih štitio, a broj prevezenih putnika je drastično pao”, rekao je Habić.

On tvrdi da se MA u stečaju i dalje bori i ima strategiju kako spasiti što se spasiti može u interesu bivših zaposlenih, ali i države Crne Gore.

“Nažalost, institucije koje bi trebalo da nam pomognu u tome, tretiraju nas ignorantski i preko istaknutih točkića sistema, kao što je zaštitnica imovinsko pravnih interesa Crne Gore, Bojana Ćirović, šalju poruku da smo zavedeni i nerealni”, rekao je Habić.

Prema njihovim riječima, renomirana svjetska procjeniteljska kuća je prije dva dana dostavila procjenu vrijednosti brenda, odnosno samog imena MA u iznosu većem od 2,5 miliona EUR.

Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa, Bojana Ćirović, kazala je nedavno u intervju za Vijesti da stav stečajnog upravnika Montenegro Airlinesa, Saše Zejaka, koji tvrdi da je Zaštitnik omeo usvajanje plana reorganizacije jer je prijavio 104 miliona po osnovu državne pomoći i da je prijava neosnovana, predstavlja dezinformisanje javnosti.

”To je svakako iznos koji nije smio ostati nepotraživan, jer bi u suprotnom neko morao da snosi odgovornost, dok sa druge strane, da li je ono osnovano, zadnju riječ će dati sud. Zejak dajući ovakve izjave dezinformiše javnost i bivšim zaposlenima MA u stečaj stvara pogrešnu percepciju situacije, jer ne govorimo o 104 EUR već o milionima”, navela je Ćirović.

Bivši radnici najavili su okupljanje i narednog četvrtka na istom mjestu.

