Pomorski saobraćaj da plati radnicima 220 hiljada EUR

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Viši sud potvrdio je presudu Osnovnog suda u Herceg Novom donijetu u koristi 14 bivših i aktuelnih radnika Pomorskog saobraćaja, kojom se ta kompanija obavezuje da pod prijetnjom prinudnog izvršenja radnicima isplati iznos veći od 220 hiljada EUR.

Radnici su tužili kompaniju za uskraćene prihode na ime radnog staža, minulog rada, prekovremenih sati, godišnjih odmora, toplog obroka i regresa od 2007. godine, pišu Vijesti.

Kompanija mora da isplati radncima blizu deset hiljada EUR po osniovu troškova parničnog postupka. To je još jedan u nizu sudskih procesa koje po raznim osnovama kompanija vodi sa svojim bivšim i aktuelnim zaposlenima.

Pomorski saobaćaj je kompanija koja ima monopol na jedinoj trajektnoj liniji u državi, Kemenari-Lepetane preko tjesnaca Verige u Boki Kotorskoj i u vlasništvu je podgoričkih biznismena, braće Dejana i Dušana Bana i njihovog partnera Željka Mihailovića.

Viši sud je u presudi konstatovao da je žalba Pomorskog saobraćaja neosnovana i da je Osnovni sud u Herceg Novom kao činjenično utemeljene prihvatio nalaze vještaka da tuženi, odnonsno kompanija nije pravilno obračunavala uvećanje zarada na ime minulog staža

”Iznosi koje je kompanija isplaćivala radncima pod šifrom plaćanja stumulans ne mogu biti priznati kako izmirenje duga prema radncima na ime manje isplaćenog minulog radnog staža kako je tokom postupka kompanija navodila. Sud je imao u vidu i prihvatio kao relevantno objašnjenje vještaka koji je jasno naveo da ove isplate nijesu obračunate svakom od radnika, niti za svaku godinu, kao i da isplaćeni iznosi na račun stimulansa matematički ne odgovaraju iznosima neisplaćenog minulog radnog staža za jednu godinu. To upućuje na zaključak da su isplaćeni stimulansi dati za svrhu za koju i glase”, navodi se u presudi Višeg suda.

Dalje se dodaje da u pojedinačnim ugovorima o radu koje je kompanija zaključila sa radnicima konstatovano je da u njima ne figurira nominalno iskazana vrijednost bruto zarade, već da se do nje dolazi indirektno kako piše u članu deset ugovora.

”Ovaj sud je stanovišta da je kompanija, u situaciji izostanka jasno utvrđene bruto zarade, bila u obavezi da obračuna i isplati startni dio zarade kao njen sastavni dio. Sud je cijenio i ostale žalbene navode, ali je utvrdio da oni ne utiču na donošenje drugačije odluke u ovoj pravnoj stvari“, navodi se u presudi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS