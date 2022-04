Podrške za uvođenje inovacija u poljoprivredi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je zainteresovane da se do 1. juna prijave na javni poziv za dodjelu podrške za uvođenje inovacija u sektor poljoprivrede za ovu godinu.

Podržavaju se investicije u svim sektorima poljoprivredne proizvodnje, kao i u stočarstvu i biljnoj proizvodnji.

Kada su u pitanju sektori poljoprivredne proizvodnje, podržava se uvođenje novih tehnologija koje imaju za cilj smanjenje troškova proizvodnje kroz racionalnu upotrebu inputa – vode, pesticida ili đubriva.

Takođe, podržava se uvođenje inovativnih tehnologija za dobijanje električne energije putem solarnih sistema (panela).

U sektoru stočarstva, podržava se uvođenje inovativnih praksi ishrane radi smanjenja troškova hrane i poboljšanja produktivnosti/mliječnosti u govedarstvu. To može uključivati uvođenje relevantnih IT tehnologija.

Podržava se i nabavka SMS/digitalnih vaga i drugih inovativnih rješenja, sa ciljem povećanja prosječnih prinosa u pčelarstvu.

U sektoru biljne proizvodnje podrška je namijenjena inovacijama u oblasti zbrinjavanja otpada i nus proizvoda nastalih u postupku poljoprivredne proizvodnje, kao i uvođenju sistema za zagrijavanje u zaštićenim prostorima.

Podržavaju se i proizvodni inovativni koncepti, koji su prilagođeni da odgovore na klimatske promjene – tehnologije protiv mraza, mašine za orošavanje i slično.

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao i u registre koje vodi Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, do trenutka podnošenja zahtjeva za odobravanje podrške.

Ukoliko su podnosioci zahtjeva u statusu preduzeća, neophodno je da im je djelatnost iz Sektora A – poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.

Maksimalno prihvatljiva investicija iznosi deset hiljada EUR, uz budžetsku podršku do 80 odsto vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do osam hiljada EUR.

Više informacija o javnom pozivu dostupno je na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-dodjelu-podrske-za-uvodenje-inovacija-u-sektor-poljoprivrede-za-2022-godinu.

