PKCG uputila Vladi inicijativu o odlaganju i faznoj primjeni Zakona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) uputila je inicijativu Vladi u pravcu odlaganja i fazne primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, pri čemu privrednici podržavaju novu regulativu, ali smatraju da proces implementacije dodatno usložnjava situacija izazvana pandemijom Covid-19.

Na okruglom stolu, koji su danas organizovali PKCG i Poreska uprava (PU), saopšteno je da su predstavnici kompanija tražili da se sagleda mogućnost odlaganja primjene Zakona o fiskalizaciji, koja je predviđena od 1. januara, kao i njegova fazna implementacija.

“Oni su iskazali podršku novoj regulativi, ocijenivši da će znatno doprinijeti rastu fiskalnih prihoda i borbi protiv sive ekonomije, ali i istakli da proces njene implementacije dodatno usložnjava situacija izazvana pandemijom Covid-19”, navodi se u saopštenju PKCG.

Na okruglom stolu na temu Implementacija Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, ukazano je na to da su funkcionalna i tehnička specifikacija za projekat elektronske fiskalizacije objavljene 8. septembra, zbog čega kompanije, posebno one sa sjedištem u inostranstvu, nijesu u mogućnosti da prilagode svoje sisteme navedenim zahtjevima do početka primjene.

“Privrednici se zalažu da za promet u maloprodaji implementacija Zakona počne 1. aprila, a za veleprodaju, gdje se izdaju takozvani bezgotovinski računi, 1. oktobra naredne godine. Period do početka primjene potrebno je iskoristiti da se što više poslovnih subjekata uključi u testiranje fiskalnih servisa”, saopšteno je na okruglom stolu.

S obzirom na to da je pandemija naročito negativno uticala na poslovanje mikro, malih i srednjih preduzeća, a da uvođenje fiskalizacije za njih predstavljaju značajno finansijsko opterećenje, apelovano je na Vladu da subvencionira dio njihovih troškova u tom procesu.

Predstavnici PU su tokom sastanka prezentovali informaciju o primjeni Zakona o fiskalizaciji, koji je usvojen u avgustu prošle godine, a izmijenjen krajem te godine kako bi se njegova primjena odložila za početak naredne.

Oni su kazali da će sa njihove strane sve biti spremno da primjena počne 1. januara, ali i da razumiju zahtjeve privrede. Testiranje fiskalnih servisa počelo je 20. oktobra i trajaće sve dok počne primjena Zakona, bez obzira na datum.

U pripremi je četvrta verzija tehničke specifikacije koja će dodatno definisati određene uočene dileme u implementaciji rješenja.

Tokom okruglog stola razmotrene su brojne nedoumice privrednika koje se odnose na primjenu zakonskih rješenja u praksi. Između ostalog, ukazano je na to da brojnim crnogorskim kompanijama softverske usluge pružaju strani provajderi koji, prema Zakonu, treba da se registruju u Crnoj Gori.

Na okruglom stolu je objašnjeno da kreatori i održavaoci softverskih rješenja mogu da to učine kao privredno društvo, partner domaćem preduzeću ili da prenesu klijentu vlasničko pravo nad softverom. Predstavnici nadležnih apelovali su da se za taj posao u što većoj mjeri angažuju crnogorske IT kompanije, jer su one kreirale veoma kvalitetan sistem elektronske uprave.

Izvoznici su pitali da li je potrebno da i oni budu obveznici takve fiskalizacije s obzirom na to da je njihov porez na dodatu vrijednost (PDV) po stopi nula odsto. Odgovoreno je pozitivno, jer se fiskalizacijom doprinosi evidenciji izvoznih poslova bez obzira na to što je nulta stopa PDV-a.

“Kada je riječ o defiskalizaciji kasa koje se sada upotrebljavaju, saopšteno je da je potrebno da se taj proces okonča u roku 90 dana od početka primjene Zakona. Najavljeno je da će taj proces dodatno definisati uredba čije je donošenje u planu”, naveli su iz PKCG.

Neophodna je komunikacija vlasnika kasa sa distributerima da bi se uvidjele mogućnosti korišćenja tih aparata kao fiskalnih printera uz manju hardversku nadogradnju.

Hotelijere je interesovalo da li se dnevno mora raditi fiskalizacija smještaja, na šta je odgovoreno da se to čini na kraju boravka gosta uz napomenu da se sve usluge tokom tog perioda fakturišu kada se obave.

Sva pitanja koja su postavljena tokom skupa, u sali ili preko Zooma, biće proslijeđena nadležnim državnim organima. Zainteresovani odgovore na brojne nedoumice već mogu dobiti na sajtu poreskauprava.gov.me.

Na sastanku je ocijenjeno da je u interesu svih da se što prije stvore uslovi za otpočinjanje kvalitetne implementacije Zakona o fiskalizaciji.

PKCG će nastaviti intenzivnu saradnju sa Ministarstvom finansija i PU u cilju stvaranja još povoljnijeg fiskalnog ambijenta i smanjenja sive ekonomije.

Više od 250 učesnika pratilo je skup preko online platforme Zoom, dok je u PKCG okrugli sto organizovan u skladu sa mjerama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT).