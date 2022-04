Pad cijena dionica

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama cijene dionica su pale i prošle sedmice, druge zaredom, jer centralne banke u svijetu povećavaju kamatne stope kako bi suzbile visoku inflaciju, što bi moglo usporiti oporavak privrede.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošle sedmice oslabio 0,8 odsto, na 34.451 bod, dok je S&P 500 pao 2,1 odsto, na 4.392 boda, a Nasdaq indeks 2,6 odsto, na 13.351 bod.

Oštar pad S&P 500 i Nasdaqa posljedica je rasta prinosa na američke državne obveznice, što ne ide u prilog tehnološkom i drugim sektorima zasnovanim na rastu, prenosi SEEbiz.

Posljednjih sedmica tržište je pod pritiskom zbog visoke inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i bojazni da će američka centralna banka povećati ključne kamatne stope agresivnije nego što se očekivalo.

U utorak je objavljeno da su u martu potrošačke cijene u SAD-u porasle 8,5 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, što je najviša stopa inflacije od 1981. godine.

Kako bi suzbio inflaciju, Fed je na sjednici u martu povećao kamate prvi put od 2018. godine, 0,25 postotnih bodova, a već u maju vjerovatno će ih povećati daljih 0,5 postotnih bodova.

Zapisnik s nedavne sjednice Feda pokazao je da bi mogla zaređati agresivna povećanja kamata na sjednicama narednih mjeseci, kao i da je postignut načelni dogovor da bi se Fedovi bilansi, koji su u borbi s koronakrizom nabujali nekoliko hiljada milijardi USD, trebalo da se smanjuju 95 milijardi USD mjesečno.

I mnoge druge centralne banke u svijetu povećavaju kamate, pa je potpuno jasno da je razdoblje jeftinog novca završeno.

Kanadska centralna banka povećala je prošle sedmice ključnu kamatu 0,5 postotnih bodova, na jedan odsto.

Novozelandske monetarne vlasti takođe su povećale kamatu 0,5 postotnih bodova, što je najveće povećanje u više od dvije decenije.

Centralna banka Južne Koreje povećala je kamatu za 0,25 postotnih bodova, na 1,5 odsto, najviši nivo od 2019. godine.

Singapurska centralna banka takođe je zaoštrila monetarnu politiku, već treći put u posljednjih šest mjeseci.

Narednih sedmica u fokusu ulagača biće i poslovni rezultati američkih kompanija jer je počela sezona objave izvještaja za prvo tromjesečje.

Međutim, početak nije baš impresivan. Većina od 34 kompanije, koje su dosad objavile izvještaje, ostvarila je veću zaradu nego što se očekivalo, no taj je rast skroman.

Početkom sedmice analitičari u anketi Reutersa procjenjivali su da će zarade kompanija i banaka iz sastava S&P 500 indeksa u prvom kvartalu porasti 6,1 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, a sada očekuju rast od 6,3 odsto.

Biće to znatno usporavanje rasta zarada, s obzirom na to da su u prethodnom kvartalu porasle više od 30 odsto na godišnjem nivou.

„Niz je razloga za zabrinutost. Poslovni rezultati kompanija su miješani, što je, zajedno sa zabrinutošću zbog visoke inflacije i agresivnog Feda, navelo ulagače na prodaju uoči praznikom produženog vikenda”, kazao je strateg u firmi LPL Financial, Ryan Detrick.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su prošle sedmice pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,7 odsto, na 7.616 bodova, a frankfurtski DAX 0,85 odsto, na 14.163 poena. Međutim, pariski CAC ojačao je 0,6 odsto, na 6.589 bodova.

Blaži pad evropskih berzi u odnosu na Wall Street zahvaljuje se suzdržanosti Evropske centralne banke (ECB) po pitanju zaoštravanja monetarne politike, za razliku od Feda, koji najavljuje agresivno povećanje kamata.

Predsjednica ECB-a Christine Lagarde kazala je u četvrtak, nakon redovne sjednice čelnika banke, da nema jasnog vremenskog okvira kada bi ECB mogla početi povećavati kamate i da bi to moglo biti sedmicama, pa i mjesecima nakon što centralna banka ukine programe podsticaja u trećem tromjesečju.

Na Tokijskoj berzi je Nikkei indeks prošle sedmice porastao 0,4 odsto, na 27.093 boda, jer japanska centralna banka, po svemu sudeći, još neko vrijeme planira da vodi podsticajnu monetarnu politiku.

