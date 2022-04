Ovog mjeseca 37 kruzera uploviće u Kotor

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U luku Kotor će tokom aprila uploviti 37 brodova na kružnim turističkim putovanjima.

Vjiesti pišu da taj podataka govori da se nautička sezona u Boki nakon dvije godine skoro potpune pauze uzrokovane pandemijom koronavirasa, polako opet zahuktava.

Među njima su brodovi koji plove u flotama brendova- kompanija što spadaju u četiri najveće svjetske kruzing korporacije Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line i MSC Cruises.

Tokom vikenda već su uplovila dva broda – mali kruzer Athena i veliki MSC Sinfonia. Ovaj brod dužine 250 metara italijansko-švajcarske kompanije MSC Cruises u Kotor će redovno dolaziti svake nedjelje, sve do kraja jeseni.

Počev od četvrtka, kada dolazi kruzer Amadea što plovi za račun njemačkog operatera Phoenix Reisen, u kotorskoj luci skoro svakodnevno boraviće najmanje po jedan kruzer, a biće i dana kada će se u luci istovremeno naći i po tri broda, pišu Vijesti.

Pored Athene i njenog blizanca, kruzera Arethusa američko-hrvatske kompanije Grand Circle Cruises, od manjih brodova u Kotor će do kraja aprila uplovljavati i mini-kruzeri, takozvane ekspedicijske jahte, britanskog operatera Noble Caledonia Monet i Island Sky.

Posebno interesantno je to što će Kotor 15. aprila biti domaćin 110 metara dugoj, potpuno novoj luksuznoj jahti-mini kruzeru Emerald Azzura koja je tek nedavno predata svom vlasniku – ultraluksuznoj kompaniji Emerald Cruises, a koja sa tim brodom otvara potpuno novu tržišnu nišu ultarluksuznih i skupih takozvanih butik krstarenja za manji broj probrane klijentele.

Naredne subote u Boku uplovljava jedan od najluksuznijih kruzera srednje veličine na svijetu – 213 metara dugi Silver Moon, američke kompanije Silversea što će biti prvo uplovljavanje u Kotore ovog broda starog dvije godine. Do kraja mjeseca u Boku će doći i njegov godinu mlađi blizanac Silver Dawn.

U nedjelju će uz već pomalo uobičajenu MSC Sinfoniu, uploviti i prvi ovosezonski veliki kruzer što dolazi u Kotor – 294 metra dugi Norwegian Star norveško–američke kompanije NCL.

MSC Fantasia, brod blizanac najvećeg kruzera koji je do sada uplovio u zaliv, 333 metra duge MSC Divine koja je ovdje dolazila prije nekoliko godina, prvi od više ovogodišnjih svojih redovnih sedmodnevnih uplovljavanja u Kotor, imaće u ponedjeljak.

Taj megakruzer zbog svoje veličine, neće pristajati uz opetrativnu obalu luke podno zidina Starog grada već će tokom boravka u Kotoru brod biti na sidrištu. Već narednog dana dolazi još jedan mega brod, 330 metara dugi kruzer Regal Princess američke kompanije Princess Cruises.

