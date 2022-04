Otvorena poslovnica M:tel-a u Kolašinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Kolašinu je u srijedu otvorena poslovnica M:tel-a na novoj lokaciji u Ulici IV proleterske, saopštili su iz kompanije.

Izvršna direktorica M:tel-a, Tatjana Mandić, kazala je da su odlučili da otvore poslovnicu na atraktivnoj novoj lokaciji u Kolašinu kako bi bili bliže korisnicima, građanima tog grada i svim turistima.

“U M:tel-ovom investicionom planu je i širenje fiksne mreže u Kolašinu, tako da ćemo brzo doći u sve domove i poslovne prostore optičkim kablom i najboljom ponudom paketa interneta, televizije i fiksne telefonije”, najavila je Mandić.

Ona je dodala da je Kolašin potencijalno najrazvijeniji turistički centar sjevera Crne Gore, a da je digitalna transformacija neophodna za razvoj privrede i cijelog društva, za šta je potrebna kvalitetna telekomunikaciona infrastruktura.

“Obećavamo da će M:tel biti podrška i oslonac za uspjeh i napredak kolašinskog regiona, kao i cijele Crne Gore pruzanjem kvalitetnih telekomunikacionih usluga”, rekla je Mandić.

Na otvaranju je supervizor poslovnice Željko Vukićević naveo da je svaki korisnik koji je došao u poslovnicu u srijedu dobio prigodan poklon od kompanije, dok je prvih deset podnosilaca zahtjeva za MBOX paket dobilo gratis Smart Home uslugu.

On je objasnio da je svaka dopuna koja je izvršena u srijedu u poslovnici vrijedila duplo više i moze da se koristi za slobodnu potrosnju. Svi podnosioci zahtjeva za uvođenje mSAT paketa satelitske televizije imaće prvih 12 mjeseci trajanja ugovora pretplatu od samo jednog EUR mjesečno.

Predsjednik Opštine Kolašin, Milisav Bato Bulatović, rekao je da razvoj privrede grada leži u dobroj telekomunikaconoj infrastrukturi i da su počastvovani da najveći telekomunikacioni operator M:tel ulaže u optiku u tom gradu.

“Kolašin je turistički centar sjevera Crne Gore i biće sigurno jedan od najznačajnijih i u regionu, a dobra telekomunikaciona usluga kakvu pruža M:tel neophodna je za kompletnu ponudu turistima”, saopštio je Bulatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS