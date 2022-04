Otvoren nacionalni konkurs za zelene ideje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Fond za aktivno građanstvo – fAKT, organizuje nacionalni konkurs za zelene ideje i trajaće do 30. aprila.

Konkurs se organizuje 11. put sa namjerom da podstakne razvoj inovativnih preduzetničkih ideja, koje su zasnovane na principima održivog razvoja.

Na konkurs se mogu prijaviti pojedinci, nevladine organizacije, poljoprivredna gazdinstva, kooperative, kao i mala preduzeća i preduzetnici.

„Cilj konkursa je da se prepoznaju i podrže ideje koje imaju potencijal da ostvare značajan društveni i ekonomski uticaj u lokalnim zajednicama, uz istovremeno očuvanje prirodnih resursa i životne sredine“, navodi se u saopštenju.

Tri najbolje ocijenjene ideje će učestvovati na regionalnom takmičenju Zelene ideje Balkana koje će se održati u septembru, u organizaciji Balkan Green Foundation.

Ukupni fond za nagrade iznosi 40 hiljada USD, pri čemu će pojedinačne nagrade iznositi od pet hiljada do deset hiljada USD, u zavisnosti od faze razvoja zelene ideje.

Na regionalnom takmičenju, pored predstavnika iz Crne Gore, učestvovaće po tri predstavnika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Albanije i Grčke, koje su odabrale partnerske fondacije.

Više informacija o načinima i kriterijumima za prijavu na konkurs možete pronaći na web stranici fAKT-a.

