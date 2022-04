Otvoren hotel Aleksandar u Budvi

Budva, (MINA-BUSINESS) – Hotel Aleksandar u Budvi danas je otvorio vrata prvim posjetiocima ove sezone.

Hotel koji se nalazi u blizini plaže, a daleko od velike gradske gužve, danas je ugostio grupu studenata prava iz regiona, prenosi Mediabiro.

PR i marketing menadžerka Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera, Jelena Kaluđerović, kazala je da je zadovoljna otvaranjem hotela, koje simboliše i početak ljetnje turističke sezone.

„Drago nam je što ćemo ugostiti tematski skup, a riječ je o Kongresu studenata prava iz Crne Gore i regiona. Iako je danas kišno vrijeme, ono ne može pokvariti radost usljed otvaranja i početka rada hotela. Danas simbolično počinje sezona u hotelu Aleksandar, a za nekih 20-ak dana očekujemo i otvaranje Turističkog naselja Slovenska plaža“, rekla je Kaluđerović.

Zadovoljstvo posjetom hotelu i Budvi nijesu krili ni gosti.

„Mogu reći da sam zaista oduševljen gostoprimstvom i organizacijom. Atmosfera je odlična, puno je pozitivne energije, sve je na vrlo visokom nivou“, naveo je student iz Rijeke, Roko Čulina.

Andrej Vukčević ispred Studentskog vijeća pravnog fakulteta iz Podgorice, poručio je da su izuzetno zadovoljni organizacijom, te da će u hotelu Aleksandar dočekati brojne kolege iz Hrvatske, Bosne, Srbije, Makedonije i Crne Gore.

Hotel Aleksandar, koji posluje u okviru HG Budvanska rivijera, se sastoji od četiri odvojene vile, koje su dobile nazive po biljkama: Lavanda, Hortensia, Pinea i Tilia.

Pogodan je i za sastanke, konferencije i manje kongrese, jer osim izuzetne pozicije i odličnog hotelskog sadržaja posjeduje dvije konferencijske sale, a budući da je proglašen za jedan od najboljih porodičnih hotela na Jadranu, nesumnjivo će i ovog ljeta biti jedan od najposjećenijih hotelskih objekata u prijestonici crnogorskog turizma.

