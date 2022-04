Osnažiće žene da korišćenjem tehnologija stvaraju društvene promjene

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora će osnažiti žene i ranjive društvene grupe da korišćenjem tehnologija stvore neophodne društvene promjene, a edukacija je prvi korak ka uspostavljanju društva jednakih.

To je ocijenjeno na sastanku ministarke javne uprave, digitalnog društva i medija Tamare Srzentić i predstavnice organizacije Girls who Code, Karine Popović, koji je bio posvećen uspostavljanju saradnje na polju smanjenja rodnog jaza u korišćenju tehnologija.

Kako su naveli iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, Girls who Code osnažuje mlade žene i marginalizovane društvene grupe da stvaraju potrebne društvene promjene korišćenjem tehnologija, smanjujući oštre nejednakosti u tehnološkoj industriji koje usporavaju ostvarenje kolektivnog dobra.

Srzentić je poručila da žele da osnaže djevojke, žene i ranjive društvene grupe da učestvuju u promijeni statusa quo i grade karijere kao alat za postizanje opšteg dobra.

Prema njenim riječima, Girls who Code je uspješna priča i pokazatelj potencijala dobrih, jednostavnih ideja, koje ostvaruju neophodan uticaj i mijenjaju život građana nabolje.

“Crna Gora se može pridružiti misiji ove organizacije, a kao prvi korak bismo obezbijedili besplatne obuke za djevojke i žene u okviru Digitalne akademije, kojima će kasnije biti ponuđeno i učešće u intership programima na regionalom i globalnom nivou”, navela je Srzentić.

Cilj je, kako je istakla, da Crna Gora ima svoje liderke tehnološke industrije i bude inspirator i vodič za zemlje regiona da krenu u sprovođenje te inicijative.

Popović je navela da je edukacija prvi korak ka uspostavljanju društva jednakih.

“Dužni smo obezbijediti znanja neophodna da pratimo dinamiku tehnološkog razvoja, njihove upotrebe i inkluzivnog, reformskog potencijala za ostvarenje različitih potreba i interesa”, rekla je Popović.

Ona je kazala da se ideje lakše i brže ostvaruju uz tehnološka dostignuća.

Važno je, kako je dodala Popović, da su usmjerene na jačanje mira, ekonomske snage i razmjene intelektualnih snaga.

“Tako možemo pomoći svima kojima je potrebno, a vjerujemo da situacija u Ukrajini pokazuje upotrebu i zloupotrebu tehnoloških moći, a na nama je da se borimo za ispravna, održiva rješenja, od kojih svi građani imaju dobrobit i kvalitetniji život”, smatra Popović.

Kako su naveli iz Ministarstva, kao veoma mlada emigrantkinja iz Ukrajine, Popović je pokrenula niz uspješnih incijativa nakon učešća u Girls who Code programima.

“Od kojih se izdvajaju 3D štampanje 80 hiljada PPE maski tokom pandemije i vođenje start-up biznisa Powza, koji je usmjeren na nuđenje start-up strategija rasta, omogućavajući njihovo korišćenje spajanjem brojnih poslovnih pretplata po cijeni jedne”, kaže se u saopštenju.

