Onlajn plaćanjima ostvariti povrat novca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nova kampanja kompanije Mastercard korisnicima automatski vraća pet EUR za minimalno tri online transakcije i ukupno potrošen iznos od minimalno jednog EUR, za online kupovinu na bilo kojem domaćem trgovačkom sajtu ili web platformi za plaćanje računa.

Iz te kompanije su rekli da onlajn plaćanja i onlajn kupovina nesumnjivo postaju sastavni dio svakodnevnih aktivnosti sve većeg broja građana Crne Gore, a kompanija Mastercard, željeći da nagradi i podstakne korisnike da iskoriste prednosti koju ovaj način plaćanja donosi, pripremila je novu kampanju.

„Naime, svi korisnici Mastercard kartica, koje su izdale banke učesnice ovog programa, koji u periodu od 1. do 31. maja obave tri onlajn plaćanja ukupne zbirne vrijednosti od jednog EUR, automatski dobijaju nazad pet EUR na račun povezan sa svojom Mastercard karticom“, navodi se u saopštenju.

Povrat sredstava, odnosno keš-bek, ostvariće svi korisnici Mastercard kartica, bez obzira na to koja banka učesnica programa im je karticu izdala, a koji obave najmanje 3 onlajn kartična plaćanja sa bilo kog uređaja – računara, tableta ili telefona, ukupne zbirne vrijednosti od jednog EUR, isključivo kod domaćih internet trgovaca, odnosno na domaćim web platformama i aplikacijama kompanija koje imaju omogućenu ovu opciju plaćanja.

„Važno je napomenuti da se računaju i plaćanja komunalnih računa obavljena onlajn na portalima ili u aplikacijama trgovaca koji tu opciju podržavaju, kao i onlajn plaćanja koja se obavljaju sačuvanom platnom karticom, odnosno kroz uslugu credentials-on-file“, rekli su iz Mastercarda.

Direktorka za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u kompaniji Mastercard, Jelena Ristić, kazala je da je tradicionalna MasterIndex studija pokazala da 73 odsto ispitanika (građana Crne Gore) koristi online plaćanja, što je porast od 43 odsto u poređenju sa godinom prije početka pandemije.

„Prvi izbor korisnika i dalje su domaće online prodavnice, 34 odsto, a povjerenje u bezbjednost online kupovine poraslo je u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 55 odsto“, navodi se u saopštenju.

Ona je rekla da zato kako bi podržali domaće e-trgovce i podstakli dalji rast online transakcija donose ovu kampanju na tržište Crne Gore, koja podrazumijeva automatski povrat novca.

„Međutim, cilj nam je i ukazati korisnicima da kartično plaćanje na internetu ne donosi samo pogodnosti u pogledu povrata, jednostavnosti i brzine – nego prije svega garanciju sigurnosti plaćanja jer Mastercard pruža vrijedne sigurnosne alate i mogućnost reklamacije koji vlasnicima kartica daju svu neophodnu zaštitu i osjećaj bezbjednosti tokom online plaćanja“, kazala je Ristić.

Kako je primjetan rast povjerenja u onlajn plaćanja, važno je i ponoviti uobičajene savjete korisnicima da online plaćanjima uvijek pristupaju na isti način kao što to rade sa standardnim kartičnim plaćanjima, to znači da nikome, nikad ne otkrivaju broj kartice, PIN i CVC2 kodove i da ne dijele ove podatke putem poruka, elektronske pošte ili društvenih mreža. Takođe, preporuka je da se provjeri da li veb stranica trgovca ima simbol katanca i https:// oznaku koji garantuju sigurnu enkripciju podataka.

Takođe, korisnicima se savjetuje da potraže Mastercard® SecureCode™ ili Mastercard Identity Check simbole na stranici trgovca, kao potvrdu garancije da se njihovi podaci razmjenjuju samo sa finansijskom institucijom koja prihvata plaćanje, a ne sa trgovcem.

„Sve češće u primjeni je i dodatni vid sigurnosti, Mastercard rješenje bazirano na EMV 3DS standardima, odnosno metodi takozvane biometrijske autentifikacije koji klijentima omogućava pouzdano prepoznavanje krajnjeg korisnika kartice pri potvrdi onlajn plaćanja“, zaključuje se u saopštenju.

