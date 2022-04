Od izvoza struje zaradili 40,5 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je u prva dva mjeseca ove godine ostvarila izvoz električne energije od 186,5 gigavat sati (GWh), koji je bio vrijedan 40,5 miliona EUR.

U istom tom periodu, državna elektro-energetska kompanija uvezla je 77,8 GWh električne energije vrijednosti 14,8 miliona EUR.

Iz kompanije su kazali da sada ne razmišljaju o povećanju cijena električne energije naročito ne za domaćinstva.

“Iako smo tokom prva dva mjeseca ove godine izvezli manju količinu električne energije u odnosu na isti prošlogodišnji period, i to za 202,8 GWh, zarada je bila veća za oko 20 miliona EUR, jer su cijene po kojima je prodata električna energija četiri puta veće”, saopšteno je Pobjedi iz EPCG.

Iz EPCG su naveli da se gašenjem proizvodnje u Kombinatu aluminijuma (KAP) oslobodilo oko 500 GWh električne energije na godišnjem nivou.

“Ove godine, kada su izostale padavine i hidroproizvodnja niža, u prilog nam je išlo to što KAP nije na mreži, jer bi to za posljedicu imalo smanjenje efekata izvoza tokom prva dva mjeseca”, rekli su iz EPCG.

“U istom periodu prošle godine ostvareni uvoz je bio 5,9 GWh. Razlog ovako malog uvoza prošle godine jesu veoma dobre hidrološke prilike i izdašna proizvodnja naših hidroelektrana, pa nije bilo potrebe za uvozom”, objasnili su iz EPCG.

Tokom prva dva mjeseca ove godine, hidroelektrane Perućica i Piva su proizvele 290 GWh električne energije.

“Proizvodnja je na nivou od 78 odsto od plana iz elektroenergetskog bilansa za ovu godinu. U odnosu na prva dva mjeseca prošle godine proizvodnja u hidroelektranama je manja za 327 GWh ili 53 odsto, odnosno preko dva puta manje”, saopšteno je iz EPCG.

Predstavnici EPCG su dodali da su loše hidrološke prilike tokom januara i februara, ali i manjak planiranih padavina iz prethodnog kvartala, direktni razlog zbog čega je proizvodnja iz hidroelektrana manja.

“Ostvarene padavine tokom prva dva mjeseca su 218 litara po metru kvadratnom i one su na nivou od 54 odsto od prosječne količine padavina za prva dva mjeseca”, precizirali su iz EPCG.

Ukupna proizvodnja iz Termoelektrane (TE) Pljevlja je u januaru i februaru bila 275 GWh, što je četiri odsto više od plana.

“Posmatrano sa uporednim periodom prošle godine, proizvodnja je niža za 17 GWh ili šest odsto”, rekli su iz EPCG.

Iz elektro-energetske kompanije navode da je u ovom momentu teško procijeniti da li će nam biti neophodan značajniji uvoz električne energije u narednom periodu godine.

Predstavnici EPCG su podsjetili da je skoro čitav mart prošao bez padavina, a samim tim izostali su dotoci na rijekama, pa će planirana proizvodnja iz hidroelektrana biti na nivou manjem od plana.

“Nivoi akumulacija su ispod plana, ali se nadamo da ćemo tokom proljeća, zahvaljujući očekivanim padavinama, dovesti do planiranih nivoa kako bi spremno čekali ljetnji period. Mišljenja smo da ako naše elektrane budu stabilne i ne dođe do nekih havarijskih ispada sa mreže, neće biti potrebe za značajnim uvozima električne energije”, kazali su iz EPCG.

Iz EPCG su dodali da se snabdijevanje krajnjih potrošača ne dovodi u pitanje i ne razmišlja se o restrikcijama.

“Restrikcije su jedino moguće ako dođe do nekih situacija koje podliježu višoj sili”, rekli su iz EPCG.

I pored rasta cijene energenata na međunarodnim tržištima i složene geopolitičke situacije, u EPCG sada ne razmišljaju o povećanju cijena električne energije prema potrošačima, naročito ne prema kategoriji domaćinstava.

“Podsjećamo da svi potrošači u Crnoj Gori plaćaju sličnu cijenu električne energije koja je nekoliko puta manja od tržišne”, naveli su iz EPCG.

