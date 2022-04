Od danas novo radno vrijeme šaltera u tržnom centru Delta city

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Informativno-naplatni punkt Elektroprivrede (EPCG) u tržnom centru Delta City od danas će raditi u novom terminu.

“Informativno-naplatni punkt će raditi od devet sati do 21 sat, umjesto od deset sati do 22 sata, kako je bilo do sada”, saopštili su iz EPCG.

Iz kompanije su objasnili da je odluka o izmjeni radnog vremena donijeta na osnovu mnogobrojnih zahtjeva potrošača.

“Radno vrijeme ostalih informativno-naplatnih punktova ostaje nepromijenjeno”, dodali su iz EPCG.

Za sve informacije potrošači se mogu obratiti Call centru na broj 19100.

