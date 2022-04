Očekivanja Vlade suviše optimistična

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tvrdnje predstavnika Ministarstva ekonomskog razvoja da će prihodi od turizma ove godine dostići one iz rekordne 2019. godine, odnosno da će biti veći od milijardu EUR, suviše su optimistične, smatra profesorka na Fakultetu za biznis i turizam u Budvi, Olivera Blagojević.

„Pretpostavljam da su tvrdnje zasnovane na detaljnim istraživanjima tokova međunarodne i domaće turističke tražnje, kao i informacijama koje meni nijesu u ovom trenutku dostupne. Mislim da je to veoma optimistična izjava i bilo bi mi drago, kao i svim građanima Crne Gore da se te tvrdnje ostvare“, rekla je Blagojević Pobjedi.

Ona je kazala da je sadašnje stanje u turizmu Evrope i šire, te samim tim i kod nas, pod uticajem aktuelnih dešavanja, prije svega rata u Ukrajini, kao i ekonomske nestabilnosti prouzrokovane njime.

„Imamo situaciju da kada jenjava pandemija koronavirusa i turizam doživljava oporavak od dvogodišnje krize, trend negativnih dešavanja se nastavlja i uzima svoj danak. Kriza uslovljena ratnim dešavanjima u Ukrajini direktno i indirektno utiče na turizam. Direktni uticaj će se manifestovati padom ili čak izostankom tržišta Rusije, Ukrajine i Bjelorusije od nekih preko 20 odsto u ukupnom turističkom prometu, zatim negativnim ekonomskim tokovima, padom životnog standarda potencijalnih turista i indirektno kroz strah od širenja i eskalacije sukoba, terorističkim prijetnjama koje izazivaju nemir kao i strah od putovanja“, tvrdi Blagojević.

Izvjesno je, prema njenim riječima, da ćemo i ovog ljeta biti upućeni na turiste iz regiona, što, naravno, nije dovoljno za održivu turističku sezonu. Ističe i da će nam najavljeni novi letovi dovesti i turiste sa novih tržišta.

„U najavi su letovi iz Skandinavije, kao i iz baltičkih zemalja. Kao potencijalno rastuća tržišta izdvajaju se Češka, Slovačka i Poljska, a u najavi je saradnja sa tržištem Saudijske Arabije. Proteklih par godina imamo značajan upliv turista iz Turske. Takođe, Fly Dubai će krenuti sa letovima prema našoj zemlji“, rekla je Blagojević.

Ona je dodala da crnogorski turizam prati niz problema kao što su nepovoljne političke prilike koje direktno i indirektno destabilizuju turističko poslovanje, neadekvatan destinacijski menadžment sistem, malo učešće zapadnoevropskog tržišta, kratka turistička sezona, odnosno visoka sezonalnost, problemi neadekvatne infrastrukture i prostornog planiranja, izostanak kriznog plana i adekvatnog tretiranja rizika.

Kao stručnjak u oblasti turizma Blagojević smatra da nam prioritet treba biti pozicioniranje na turističkoj mapi svijeta, između ostalog i kroz ,,rebranding“, povratak na najjača emitivna tržišta, odnosno zemlje Zapadne Evrope u smislu organizovanih putovanja, jer je to ključni preduslov održivosti.

