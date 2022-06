Obradović i Ivanović oslobođeni optužbe u slučaju Telekom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podgorički Viši sud oslobodio je optužbe bivše čelnike Telekoma, Olega Obradovića i Miodraga Ivanovića.

Oni su optuženi da su zloupotrebom službenog položaja pribavili korist od 2,3 miliona EUR kompaniji Rawleigh Trading iz Londona na ime fiktivnog ugovora o konsultantskim uslugama ispitivanja tržišta telekomunikacija, a na štetu Telekoma, prenosi portal Vijesti.

Odluku je donijela sutkinja Evica Durutović, koja je nedavno izabrana za sudiju Apelacionog suda.

