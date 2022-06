Objavili Crnu listu poreskih obveznika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) objavila je Crnu listu na kojoj se nalaze imena poreskih obveznika sa najvećim iznosom poreskog duga.

Iz UPC je saopšteno da lista, sa presjekom na dan 30. april, sadrži 50 najvećih poreskih dužnika koji ne izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja, 200 najvećih poreskih dužnika po ostalim poreskim oblicima i 100 najvećih poreskih dužnika za koje je pokrenut stečajnih postupak.

„Na listi dužnika koji ne izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja po visini duga na prvom mjestu su Plantaže. Slijede Željeznički prevoz, Održavanje željezničkih voznih sredstava, Željeznička infrastruktura, Vektra Boka“, navodi se u saopštenju.

Listu 200 najvećih poreskih dužnika predvodi preduzeće Spic ronghe international (Montenegro) limited. Druga firma na listi je Vektra Jakić, a slijede Tehnoput, Aerodromi Crne Gore i Binex.

„Na listi dužnika u stečaju na prvom mjestu je Montenegro Airlines. Slijede Pantomarket, „Radoje Dakić“, Rudnici boksita, Zavod za izgradnju Bara“, dodaje se u saopštenju.

UPC će, prema riječima njenih predstavnika, u narednom periodu odlučno, u skladu sa svojim nadležnostima i zakonskim propisima, ali i kroz podsticanje partnerske atmosfere i podizanja svijesti o zajedničkom interesu urednog izmirivanja poreskih obaveza, preduzimati mjere kako bi se fiskalna disciplina podigla na viši nivo i kako bi se išlo u pravcu smanjivanja poreskog duga.

„Novi menadžment UPC, primjenom preventivnih i kaznenih mjera, neselektivnim i sistematičnim pristupom, te preduzimanjem zakonom predviđenih postupaka, doprinosi povećanju stepena fiskalne discipline i naplate budžetskih prihoda, odnosno preduzima aktivnosti u nastojanju da ne dozvoli rast poreskog duga“, zaključuje se u saopštenju.

Crna lista dostupna je na linku https://upravaprihoda.gov.me/vijesti/246551/SAOPsTENJE-Objavljena-Crna-lista-poreskih-obveznika.html

