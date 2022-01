Obavijestili poreske obveznike o izmjenama zakona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) obavijestila je poreske obveznike o izmjenama i dopunama zakona koje se tiču poreske politike, objavljene u Službenom listu Crne Gore.

U Službenom listu Crne Gore od 31. decembra objavljen je set zakona kojima je izvršena izmjena i dopuna propisa vezanih za domen poreske politike.

“Radi se o zakonima o poreskoj administraciji, porezu na dohodak fizičkih lica, porezu na dobit pravnih lica, doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, radu, privrednim društvima, kao i o objedinjenoj registraciji i naplati poreza i doprinosa”, navodi se na sajtu UPC.

Navedeni propisi stupili su na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore, a primjenjuju se od 1. januara.

Na portalu UPC su, radi upoznavanja sa novinama u toj regulativi, objavili linkove putem kojih se mogu naći tekstovi izmjena i dopuna predmetnih zakona.

Takođe, u Službenom listu od 31. decembra prošle godine objavljen je Zakon o reprogramu poreskog potraživanja, kao i Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, koji su stupili na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

Izmjene i dopune navedenih zakona dostupne su na linku https://upravaprihoda.gov.me/vijesti/245587/OBAVJEsTENJE-ZA-PORESKE-OBVEZNIKE-Izmjene-i-dopune-zakona-vezanih-za-domen-poreske-politike-objavljene-u-Sluzbenom-listu-Crne-Go.html

