Obaveze iz poglavlja Carinska unija u kontinuitetu se sprovode

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sve obaveze iz poglavlja 29 – Carinska unija, u kontinuitetu se ispunjavaju kako bi se postigla puna kompatibilnost sa carinskim sistemom Evropske unije (EU), kazala je šefica Radne grupe za to poglavlje, Maja Vučinić.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade saopšteno je da je danas održana sjednica Radne grupe za poglavlje Carinska unija.

Vučinić je ukazala na važnost kontinuiranog rada na jačanju administrativnih kapaciteta u nadležnim institucijama.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade rekli su da su članovi Radne grupe razmatrali status obaveza koje proizilaze iz Programa pristupanja Crne Gore EU i ocijenili da će aktivnosti koje se trenutno sprovode stvoriti uslove za primjenu standarda Unije u oblasti carina.

“U tom kontekstu je iznijeto očekivanje da će uskoro biti donijet Carinski zakon, kao i prateći podzakonski akti, čime će se ostvariti napredak u ispunjavanju obaveza iz evropske agende”, kaže se u saopštenju.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade kazali su da je Radna grupa usvojila Mapu puta za ispunjenje završnih mjerila u tom poglavlju.

“Uz ocjenu da se u kontinuitetu realizuju obaveze iz Akcionog plana za ispunjavanje ključnih preporuka iz posljednjeg Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS