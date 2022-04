Novović da ispita odluku da EPCG izmiri gubitke CEDIS-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Socijaldemokratske partije, Raško Konjević, pozvao je glavnog specijalnog državnog tužioca Vladimira Novovića da u što je moguće kraćem roku ispita zakonitost postupka u vezi sa odlukom Elektroprivrede da sa 10,9 miliona EUR izmiri finansijske gubitke Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Konjević je u pismu Novoviću naveo da je Vlada saglasnost za takvu odluku, bez predloga resornog Ministarstva kapitalnih investicija, donijela na elektronskoj sjednici, u kasnim večernjim satima i iza leđa javnosti.

“Povodom takve odluke javno je otvoreno više pitanja koja se tiču zakonitosti postupka i moguće zloupotrebe poslovanja u privredi, kao i da li se takvom odlukom ulazi u zonu nedozvoljene državne pomoći”, rekao je Konjević.

On je dodao da je Ministarstvo kapitalnih investicija saopštilo da je odluka donijeta bez sagledavanja “svih važnih aspekata”.

“Ključno pitanje na koje je potrebno dati odgovor je da li je takvom odlukom pričinjena višemilionska šteta državnom budžetu, po osnovu izgubljenih poreskih prihoda i dividende koju bi država prihodovala kao većinski akcionar”, kazao je Konjević.

Takođe, važno pitanje je da li su odlukom preduzeća u većinskom državnom vlasništvu, da pokrije gubitke drugog preduzeća, oštećeni manjinski akcionari, kojima je po tom osnovu umanjena dividenda i pričinjena šteta.

“Posebno pitanje je i kako se proizveo toliki gubitak u poslovanju kompanije CEDIS, odnosno da li on ukazuje samo na nesposobnost ili na moguće zloupotrebe u poslovanju”, naveo je Konjević.

On je pozvao Novovića da, budući da se u konkretnom slučaju radi o raspolaganju novcem preduzeća u većinskom državnom vlasništvu, kojim se pokrivaju finansijski gubici od preko deset miliona EUR, ispita zakonitost čitavog postupka i obavijesti ga o činjenicama koje bude utvrdio.

