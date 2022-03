Novi poziv za prodaju imovine Jadranskog brodogradilišta

Bijela, (MINA-BUSINESS) – Stečajna uprava Jadranskog brodogradilišta raspisala je novi poziv za prodaju imovine preduzeća, ukupne vrijednosti 2,22 miliona EUR.

Na prodaju su ponuđeni poslovni prostori, površine 671 metar kvadratni, odnosno 368 metara kvadratnih, po početnoj cijeni od 470,05 hiljada EUR, odnosno 242,78 hiljada EUR.

Početna cijena za kancelarijski namještaj i opremu je 17,96 hiljada EUR.

Prodaje se i više katastarskih parcela različitih površina, po cijenama koje se kreću od 35,48 hiljada do 580,09 hiljada EUR.

Cjelokupna imovina nalazi se u Bijeloj.

Ponude se mogu slati do 12. aprila do 12 sati. Biće otvorene istog dana, sat kasnije, u Privrednom sudu u Podgorici.

Kriterijum za odabir ponuda je isključivo najveća ponuđena cijena, dok upravnik zadržava pravo da u bilo kom stadijumu postupka ne izabere ponuđača ili poništi oglas.

Imovina se prodaje u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadnu reklamaciju.

Stečaj je u Jadranskom brodogradilištu otvoren je sredinom 2015. godine.

