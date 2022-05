Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Hotelijeri su zadovoljni predsezonom, najave su dobre i za sezonu i većina njih smatra da nije vrijeme za povećanje cijena.

Neki od njih, kako su kazali Pobjedi, ipak ih vraćaju na nivo iz 2019. godine, kao i njihove kolege, vlasnici restorana i kafića. Kako kažu moraju povećati cijene jer je sve poskupjelo. Tako su u budvanskim lokalima cijene veće od 10 do 15 odsto, kod nekih i više.

Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja (CTU), Žarko Radulović, kazao je da je dogovor među hotelijerima da ne povećavaju cijene.

“Ako se promijene uslovi drastično onda ćemo biti prinuđeni, ali za sada niko od nas ne pomišlja na povećanje cijena. Iako su se sve namirnice poskupjele za sada nalazimo unutrašnje rezerve i održavamo se”, rekao je Radulović Pobjedi.

On je naveo da je predsezona dobro počela, a nadaju se i dobroj sezoni.

“U kolektivnom smještaju će sigurno biti dobro. To su hoteli i sve tipa hotela. Što se tiče privatnog smještaja, vlasnici treba da budu oprezni”, tvrdi Radulović.

Ove godine je i struktura turista, kako ističe, drugačija pa se treba prilagođavati ponudom.

“Mijenja se struktura gostiju i sigurno neka roba, koja se prošle godine prodavala lagano, ove godine neće jer su druge navike gostiju”, kazao je Radulović dodajući da svi priželjkuju i nadaju se da će ove godine dostići prihode iz rekordne 2019. godine.

Vlasnik kompanije Carine, Čedo Popović, u čijem sklopu posluju tri hotela Delfin, Park i Kumbor, takođe je zadovoljan predsezonom, ali kaže da se još ne zna kakva će biti sezona. Najave su, ističe, dobre.

“Predsezona je počela vrlo solidno, čak možda i više nego što smo očekivali realno gledano. Vidjećemo kakva će biti situacija sa sezonom”, kazao je Popović.

Što se tiče cjenovne politike, napominje da će ona će ostati na istom nivou bez obzira što je došlo do povećanja cijena.

“Još nije vrijeme pravih putovanja, nije ni Zapad krenuo onako kako bi trebalo, zbog ukupne situacije koja se dešava u okruženju i rata u Ukrajini. Opet smo na istom cjenovnom modelu od prošle godine ili je znatno mala razlika. Dio je prodat, popunjenost je dobra, ali i dalje ima mjesta. Mislim da ćemo dobro poslovati”, kazao je Popović.

On je dodao da im se ove godine vraćaju gosti iz Zapadne Evrope koje su imali prije dvije godine – Francuzi, Njemci i Englezi.

Menadžerka agencije Explorer u Budvi, Dragana Dejanović, kazala je da su ipak morali povećati cijene usluga, ali neznatno – od deset do 12 odsto.

“Nažalost, za neke usluge, prevashodno u našim ugostiteljskim objektima, dijelom i u smještaju, morali smo povećati cijene. Sve i svi smo uvezani, tako da smo se morali i mi uskladiti sa tržišnim cijenama. Na artikle na koje su nam dobavljači povećali cijene, morali smo povećati i mi, ali ne više od deset do 12 odsto, a to je vjerujte, minimalno u odnosu na druge destinacije u okruženju. U segmentima naše ponude, gdje smo mogli „podnijeti trošak“, nijesmo povećavali cijene”, navela je Dejanović.

Ona je kazala da su, za sada, s obzirom na to da, svi oni koji se bave turizmom znaju, se u tekućoj godini priprema naredna, zadovoljni, a i više od toga.

“Posljednje dvije godine se veoma malo radilo, jer niko nije mogao predvidjeti tok pandemije. Vjerujemo da je prošla, što je preduslov da se vratimo redovnim aktivnostima i nastavimo sa razvojem destinacijskog turizma”, rekla je Dejanović.

Odlične su, kako je rekla, najave i za postsezonu.

“Biće posla za sve nas – turističke poslenike. Moram istaći da imamo veliki broj upita za narednu godinu, kako za period ljetnje, tako i za period zimske sezone”, najavila je Dejanović.

Direktor Centra za istraživanje i razvoj turizma, Petar Golubović, kazao je da su najave za ovu turističku sezonu jako dobre.

“Projekcije su dobre, neću reći odlične, ali vrlo dobre. Imamo predsezonu, koja je jako lijepo krenula, u smislu broja turista i noćenja, u tome prednjači Budva i sami ugostitelji sa kojima sam vršio anketu kažu da su vrlo zadovoljni”, rekao je Golubović za Pobjedu.

On je naveo da je već vidljivo da su cijene u kafićima, restoranima i prodavnicama povećane. Navodi primjer i da je prošle sezone u jednom objektu na Primorju pivo platio dva i po, a ove godine pet EUR.

Golubović navodi i da turisti imaju određeni budžet koji potroše tokom odmora.

“Tako da umjesto dosadašnjih dva, tri ili četiri piva popiće duplo manje”, poručio je Golubović.

On je ocijenio da upravo povećanje cijena na primorju može negativno uticati na turiste iz regiona, na koje se u značajnoj mjeri oslanjamo.

Vlasnica hotela MonteBay Perla, kao i turističke agencije Luminalis, Nataša Spirić-Smiljanić, kazala je da većina hotelijera, iako je sve poskupjelo, nije povećavala cijene usluga prema svojim klijentima kao što je to ove godine učinila Hrvatska.

“Ostali smo korektni. Nijesmo bili “bezobrazni” i nijesmo povećali cijene klijentima da bi zadržali prodaju”, rekla je Spirić-Smiljanić.

Kako je predsezona počela ranije nego prošle godine, smatra i da će sezona duže trajati.

“Počeli smo od marta, tako da do kraja oktobra imamo grupe, ali opet sa rezervama da sve bude kao što jeste danas”, navela je Spirić-Smiljanić.

