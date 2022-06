Naprijed ka EU uz jačanje javnih finansija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora će, odgovornim, posvećenim i transparentnim vođenjem javnih finansija i njihovim jačanjem, snažnije stremiti evropskom putu, poručili su ministar finansija, Aleksandar Damjanović i francuski ambasador u Podgorici, Christian Thimonier.

Na sastanku je ocijenjeno da postoji prostor za efikasnijim korišćenjem sredstava iz evropskih fondova koji su dostupni Crnoj Gori, naročito za sjeverne opštine kojima je podrška najpotrebnija.

Thimonier je podsjetio na sredstva koja Francuska opredjeljuje za zelenu ekonomiju, a kojima može raspolagati i Crna Gora.

Damjanović je, kako je saopšteno iz Ministarstva, kazao da očekuje da se kroz konkretne primjere saradnje radi na boljoj reputaciji Crne Gore, kada je u pitanju finansijska stabilnost i približavanje francuskom tržištu.

Thimonier je rekao da dvije države karakteriše odnos povjerenja te da Francuska Crnoj Gori daje puni podstrek na evropskom putu, kao i da je tu za stručnu i tehničku pomoć, između ostalog, i preko Francuske razvojne agencije.

Analizirana je dosadašnja privredna saradnja zemalja sa akcentom na najizazovnije oblasti, u prvom redu – carine, upravljanje slobodnim carinskim zonama, ali i saobraćajnu infrastrukturu.

“Namjera Francuske je da, kroz investicije i konkretnu podršku, bude što prisutnija u Crnoj Gori”, rekao je Thimonier.

