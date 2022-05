Napravili inovativan iskorak kroz značajna ulaganja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Barska uljara napravila je inovativan iskorak kroz značajna ulaganja u poljoprivrednom i tehnološkom pravcu, što je dovelo do prekretnice u maslinarsko-uljarskom sektoru Crne Gore, te visokog pozicioniranja te privredne grane, saopštila je izvršna direktorica te kompanije, Marija Markoč.

Ona je kazala da je Barska uljara jedina kompanija u Crnoj Gori koja nudi kompletnu uslugu u maslinarsko-uljarskom sektoru – od sadnje i održavanja maslinjaka, do prerade maslina, lagerovanja i pakovanja maslinovog ulja, i to sve na krajnje profesionalan način, sa velikom radnom preciznošću i efikasnošću.

“Barsko zlato je najtrofejnije crnogorsko maslinovo ulje, sa najdužom tradicijom proizvodnje. Prvo je proizvedeno ekstra-djevičansko maslinovo ulje u Crnoj Gori, te prvo maslinovo ulje zaštićenog žiga”, rekla je Markoč u intervjuu Glasniku Privredne komore (PKCG).

Ona je navela da je Barska uljara ta koja postavlja i diktira trendove na tržištu.

“Ovakvom pozicioniranju Barske uljare svakako je doprinio i svojevrstan marketing, na kojem vrijedno radimo i pomoću kojeg naši rezultati ostvaruju željeni odjek”, dodala je Markoč.

Naime, od septembra prošle godine, dva najpopularnija barska brenda – Košarkaški klub Mornar i maslinovo ulje Barsko zlato, potpisali su ugovor o sponzorstvu, te postali zvanično povezani zajedničkim imenom pod kojim najtrofejniji barski sportski kolektiv nastupa na domaćoj, regionalnoj i evropskoj košarkaškoj sceni.

“Barska uljara osnovana je 1998. godine, kao porodična firma nastala na maslinarskoj tradiciji porodice Martinović, dužoj od jednog vijeka. Tada pod nazivom Olioprom, a danas Barska uljara, poslovni je kompleks lociran u jezgru najatraktivnijih barskih maslinjaka, nadomak Starog Bara”, podsjetila je Markoč.

Ona je kazala da je zadovoljstvo biti izvršna direktorice firme čiji su vlasnici dugogodišnji predsjednik Društva maslinara Bara i utemeljivač savremenog maslinarstva u Crnoj Gori, Dragutin Martinović i predsjednik KK Mornar Barsko zlato, uspješan crnogorski privrednik i dokazani humanista, Đorđije Pavićević.

“Proizvodni program Barsko zlato trenutno obuhvata tri proizvoda – ekstra-djevičansko maslinovo ulje, djevičansko maslinovo ulje i maslinovo ulje sa kantarionom”, navela je Markoč.

U planu je, kako je najavila, kontinuirano proširenje i obogaćivanje lepeze proizvoda Barske uljare, uvođenjem stone konzumne masline sorte Žutica, zatim maslinovo ulje sa drugim aromatičnim i ljekovitim biljem (na primjer lavanda i ruzmarin), pašteta od masline i slično.

Nedavno je Barskom zlatu dodijeljeno pravo na korišćenje žiga Dobro iz Crne Gore u okviru dugogodišnjeg projekta Privredne komore.

“Žig Dobro iz Crne Gore prepoznali smo kao vizuelnu identifikaciju lokalnih i nacionalnih proizvoda izvrsnog kvaliteta, čiji je cilj promocija kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu”, kazala je Markoč.

Ona je rekla da vjeruju da će obogaćivanje etikete Barskog zlata žigom Dobro iz Crne Gore dodatno uticati na prepoznatljivost njihovog maslinovog ulja, ali i parirati uvoznim maslinovim uljima prisutnim na domaćem tržištu, kao i učvrstiti put ka izvozu.

“Barsko zlato je ambasador Crne Gore, dok Barska uljara u kontinuitetu radi na promociji tradicionalnih vrijednosti, istovremeno prateći svjetske trendove i standarde u tehnologiji proizvodnje”, ocijenila je Markoč.

Ona je navela da su otvorili savremeni pogon za preradu maslina, koji je opremljen sa dvije dvofazne linije za preradu masline mehaničkim postupkom hladnog cijeđenja.

“Prema sopstvenom iskustvu u maslinarsko-uljarskom sektoru, ali i prema stručnom mišljenju nadležnih institucija i savjetodavnih službi, pogon Barske uljare predstavlja najprofesionalniju fabriku za proizvodnju maslinovog ulja u Crnoj Gori. U prilog tome govori i činjenica da je prvi put kod nas, jedan proizvodni pogon opremljen laboratorijskim aparatom OxiTester, proizvođača FoodLab koji služi za internu i kontinuiranu kvalitativnu hemijsku kontrolu maslinovog ulja”, navela je Markoč.

Barska uljara uspješno sarađuje sa preko hiljadu komitenata, sa kojima imaju tako izgrađen odnos da prevazilazi okvire poslovnog.

“Uvijek smo na raspolaganju da im udijelimo prijateljski savjet, da im ustupimo opremu kojom raspolažemo, da dodatne napore uložimo da ispunimo sve njihove zahtjeve i, vrlo često, da između redova pročitamo njihove želje i očekivanja”, rekla je Markoč.

Ona je, odgovarajući na pitanje kakvom ocjenjuje biznis klimu u Crnoj Gori za razvoj maslinarstva, kazala da se svakog dana suočavaju sa barijerama koje se trude da otklanjaju i prevazilaze u što kraćem roku.

“Baviti se bilo kojom poljoprivrednom granom, naročito onom pod otvorenim nebom, izazov je sam po sebi. Uzgoj i prerada maslina autohtone sorte Žutica, koja je poznata po alternativnom, odnosno neredovnom rađanju, dodatni je rizik za poslovanje i osiguravanje dovoljne količine sirovina za tekuću sezonu”, navela je Markoč.

Jedan od načina na koji su to prevazišli je, kako je zaključila, konstatna briga o njihovim maslinjacima.

