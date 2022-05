Nakon rebalansa sagledaće mjere podrške za penzionere

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će pokušati da uradi sve kako bi se nakon eventualnog rebalansa budžeta u julu stvorili uslovi da se obezbijede mjere podrške penzionerima, koje bi im makar sačuvale postojeći standard, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

On je podsjetio da je izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju (PIO) predviđeno usklađivanje penzija 1. septembra, uz ono koje je bilo 1. maja.

„Osim toga, neće biti drugih povećanja. Pokušaćemo i učinićemo sve da vidimo da nakon rebalansa u julu stvorimo prsoator da idemo prema penzionerima sa određenim mjerama koje bi im makar sačuvale postojeći standard“, rekao je Damjanović u Skupštini, odgovarajući na poslaničko pitanje poslanika Demokratske partije socijalista (DPS), Nikole Rakočevića.

Rakoćevića je zanimalo da li je Crnoj Gori neophodan rebalans i novo zaduživanje, s obzirom na to da je bivši ministar finansija, Milojko Spajić, kazao da ni jedno, ni drugo državi nije potrebno.

Damjanović je rekao da na to može da odgovori kontra pitanjem.

„Ako se 27. maja ove godine izjavi da Crnoj Gori ne treba zaduživanje i rebalans, a ako je isti negdje u decembru, kada je Predlog zakona o budžetu bio u proceduri, podnio i Predlog odluke o zaduživanju i tražio 500 miliona EUR, uz 900 miliona EUR za prepakovanje duga, koja je onda razlika u stavovima, osim što je to tada govorio aktuelni ministar, a 27. maja bivši“, kazao je Damjanović.

To se, kako je dodao, zove ruganje crnogorskoj javnosti.

“U međuvremenu smo dobili rat u Ukrajini, energetsku i krizu hrane, inflaciju i činjenicu da nećemo ostvariti 54 miliona EUR od primjene zakona koji nijesu predloženi parlamentu od bivše administracije”, rekao je Damjanović.

On je saopštio da penzioneri trpe i da će Vlada morati u tom dijelu da sagleda vanredne mjere da sačuva i poboljša njihov status.

„Ne može se nijedan program sprovesti preko leđa najosjetljivije populacije – penzionera. Žrtve su i Fond zdravstva i lokalne samouprave, ali smo ovdje da pokušamo da u hodu korigujemo sve ono što su realni nedostaci koje neko nije pažljivo analizirao i primijenio. Tu smo i da sačuvamo nivo stečenih prava“, rekao je Damjanović.

On je poručio da je cilj da se očuva životni standard odnosno ranjive populacije i privreda.

