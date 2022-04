Najava novih sankcija Rusiji podigla cijene nafte iznad 107 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u srijedu na međunarodnim tržištima iznad 107 USD budući da je zabrinutost za snabdjevanjem zbog najavljenih novih sankcija Rusiji nadjačala bojazni da će lockdown u Šangaju oslabiti potražnju u najvećem svjetskom uvozniku.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila 78 centi viša u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 107,42 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,1 USD višoj cijeni, od 103,06 USD, prenosi Hina.

Tržišta je zabrinulo proširivanje lockdowna u Šangaju zbog širenja zaraze covidom 19. Trgovci strahuju da bi blokada 26-milionskog finansijskog centra mogla uticati na potražnju. Pritisak je bio i jači dolar, koji slabi moć kupaca s drugim valutama.

U srijedu je prevagnula zabrinutost za snabdjevanje, budući da su Sjedinjene Američke Države (SAD) i njihovi saveznici pripremili nove sankcije Moskvi zbog ubistava civila na sjeveru Ukrajine, koje je predsjednik Volodimir Zelenski proglasio “ratnim zločinima”. Rusija je negirala da je ubila civile.

Predložene sankcije Evropske unije (EU) predviđaju zabranu uvoza ruskog ugljenika i zabranu pristajanja ruskih brodova u evropskim lukama, a mora ih odobriti 27 zemalja-članica.

Predsjednica Evropske komisije (EK), Ursula von der Leyen, rekla je rade i na dodatnim sankcijama, koje bi obuhvatile i uvoz ruske nafte.

Velika Britanija pozvala je zemlje u grupi G7 i članice NATO-a da utanače rokove postupnog ukidanja uvoza nafte i gasa iz Rusije.

U međuvremenu, države članice Međunarodne energetske agencije (IEA) još raspravljaju o tome koliko će nafte zajedno pustiti iz skladišta na tržišta, izjavila su tri izvora za Reuters, dodajući da se objava očekuje u narednim danima.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u petak koštao 108,05 USD, što znači da je poskupio 2,27 USD u odnosu na prethodni radni dan.

