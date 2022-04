Na rezultate uticao vrtoglavi skok cijena električne energije na tržištu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslovni rezultat Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) u prošloj godini je isključivo posljedica globalne energetske krize koja je dovela do vrtoglavog skoka cijena električne energije na tržištu, kao što je javno saopšteno više puta, saopšteno je iz kompanije.

“Na poslovni razultat nije uticalo zapošljavanje, pa sa indignacijom odbacujemo takve navode koji su, ništa dugo do, posljedica zlonamjernog i netačnog plasiranja informacija”, navodi se u saopštenju CEDIS-a.

CEDIS je dostavio Upravi prihoda i carina poslovne rezultate za prošlu godinu 14. aprila, bez knjižnih odobrenja koja su se čekala od Elektroprivrede (EPCG) za fakture april-decembar prošle godine, pa je ostvaren minus od 9,85 miliona EUR.

“Knjižnim odobrenjima trebalo je da se koriguju iznosi faktura za pomenuti period, za razliku iznosa koji je CEDIS platio EPCG za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka na mreži i iznosa koji nam je za tu namjenu odobren od Regulatorne agencije za energetiku (52,392 EUR po megavat satu). Tako bi se knjižnim odobrenjima smanjio iznos faktura za 10,2 miliona EUR”, rekli su iz CEDIS-a.

Prikazani minus bi se izmjenom knjižnih odobrenja anulirao, što znači da bi poslovni rezultat kompanije bio oko 400 hiljada EUR.

Konačnu odluku o knjižnim odobrenjima će donijeti Skupština akcionara EPCG najkasnije do 30. juna tekuće godine.

“Menadžment je, u veoma izazovnim vremenima usljed globalne energetske i ekonomske krize, radio savjesno, odgovorno, maksimalno profesionalno i isključivo u interesu kompanije, zaposlenih i korisnika. Tako da prikazani rezultat nije posljedica nedomaćinskog poslovanja, a još manje posljedica „partijskog zapošljavanja“, te ovakve izjave nijesu ništa drugo do pokušaji fabrikovanja afera zbog političkog interesa“, precizira se u saopštenju.

Iz CEDIS-a su naveli da je povećanje sredstava od 2,3 miliona EUR u odnosu na 2020. godinu, za troškove zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi, u koje ulazi i iznos sredstava isplaćenih za otpremnine, a koji je veći u odnosu na 2020. godini, nije razlog minusa u poslovanju kompanije.

“Jedan od strateških ciljeva menadžmenta, s obzirom na to da je u prethodnom periodu dio poslova bio autsorsovan, je jačanje i oslanjanje na sopstvene kadrovske snage i kapacitete. Da je ovakva odluka u prošloj godini bila ispravna potvrđuje i činjenica da smo sopstvenim snagama uspjeli da realizujemo jedan dio aktivnosti“, kazali su iz CEDIS-a.

Posebno su vidljivi rezultati projekta revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske mreže, gdje su ekipe CEDIS-a radile na revitalizaciji 26 dalekovoda. Tačnije, riječ je o 23 kilometra 10kV nadzemne mreže na kojoj je zamijenjeno 588 dalekovodnih stubova, kao i 39 stubnih trafostanica i 89 niskonaponskih mreža na kojima je zamijenjeno 1,82 hiljade stubova.

„Samo prošlog mjeseca naši elektromonteri u okviru projekta revitalizacije ugradili su 627 stubova, zbog čega smo jako ponosni na njihov rad, ali i na posvećenost i istrajnost u svim vanrednim situacijama koje su posljedica loših vremenskih prilika ili aktivnosti trećih lica“, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije je saopšteno da su to jedini razlozi zbog kojih je došlo do povećanja zaposlenih, a samim tim i iznosa troškova za zarade.

„Uvjereni smo da je ovakva poslovna politika u interesu kompanije i zaposlenih u njoj, a rezultati su pokazali da su ovi poslovni poduhvati opravdani. S toga, svi navodi o političkom zapošljavanju u CEDIS-u su samo zlonamjerne manipulacije onih koji ne vide rezultat rada zaposlenih koji ovu kompaniju čine uspješnom, zbog čega je menadžment veoma ponosan“, dodaje se u saopštenju.

Menadžment će, kako se zaključuje, nastaviti da radi savjesno i odgovorno, vodeći računa o kompaniji, njenim zaposlenima i korisnicima i neće ispuniti želje političkih manipulatora.

