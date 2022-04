Na konkurs do sada stiglo pet prijava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na konkurs za izvršnog direktora Air Montenegra do sada je stiglo pet prijava, saznaje agencija Mina-business.

Rok za prijave istekao je danas u 16 sati, ali postoji mogućnost da još neka prijava pristigne Poštom.

Nacionalna avio-kompanija raspisala je konkurs za izbor izvršnog direktora 18. marta.

Kako se navodi u konkursu koji je objavljen na sajtu ToMontenegra, kandidat je, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, morao da ispunjava i posebne uslove.

To su najmanje VII 1 nivo kvalifikacija obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u nivou tražene kvalifikacije obrazovanja na rukovodećim poslovima, od kojih najmanje tri na poslovima izvršnog menadžmenta u preduzećima odnosno na poslovima starješine organa uprave ili visoko rukovodnog kadra u javnoj upravi.

Kandidat je morao da ima aktivno znanje engleskog jezika.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do isteka mandata u trajanju od četiri godine, od dana imenovanja od Vlade kao osnivača.

Prednost imaju kandidati sa iskustvom iz oblasti vazdušnog saobraćaja ili ekonomije.

Pravo prijavljivanja na konkurs imaju i državljani drugih država u skladu sa zakonom.

Кonkurs za izvršnog direktora raspisan je nakon što je sporazumno raskinut ugovor sa dosadašnjim direktorom, Predragom Todorovićem. On je podnio 21. februara Odboru direktora i Ministarstvu kapitalnih investicija zahtjev za sporazumni raskid ugovora.

Vlada je novu avio-kompaniju ToMontenegro osnovala početkom februara prošle godine, a prvi komercijalni let je obavljen 10. juna.

