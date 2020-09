Monteput se priprema za naplatu putarine i održavanje auto-puta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Monteput planira da se transformiše u cilju stvaranja uslova i administrativno-tehničkih pretpostavki za preuzimanje budućeg održavanja i naplate putarine na prvoj dionici auto-puta, saopštio je izvršni direktor tog preduzeća, Jonuz Mujević.

On je Pobjedi kazao da je pandemija koronavirusa uticala negativno na poslovanje Monteputa, ali da je kompanija uprkos tome racionalizacijom troškova uspjela da u prva dva kvartala ostvari dobit od 676,15 hiljada EUR.

“U skladu sa odredbama Zakona o putevima planira se transformacija, odnosno reorganizacija Monteputa u cilju stvaranja uslova i administrativno-tehničkih pretpostavki za preuzimanje budućeg održavanja i naplatu putarine prve dionice auto-puta Smokovac – Mateševo, nakon završetka radova i primopredaje istih od strane glavnog izvođača radova kineske kompanije China Road and Bridge Corporation (CRBC)”, rekao je Mujević.

On je saopštio da se ne planira formiranje novog preduzeća, odnosno eventualno izdvajanje PJ auto-put Bar – Boljare iz Monteputa.

“PJ auto-put Bar – Boljare je formirana kao jedinica u okviru preduzeća Monteput odlukom Vlade za implementaciju projekta prve dionice auto-puta Smokovac – Mateševo. Takođe, istom odlukom su definisane obaveze Monteputa i PJ za implementaciju auto-puta Bar – Boljare. Ne planira se formiranje novog preduzeća naročito imajući u vidu kompletnu ekonomsku situaciju i poslovni ambijent u Crnoj Gori”, kazao je Mujević.

On je naveo da je pandemija koronavirusa imala negativan uticaj na poslovanje Monteputa.

“Racionalizacijom troškova, obustavom javnih nabavki, osim neophodnih za nesmetan rad preduzeća, postigli smo pozitivan finansijski rezultat u prvih šest mjeseci od 676,15 hiljada EUR. Imajući u vidu ambijent poslovanja u Crnoj Gori i širem okruženju i našu trenutnu situaciju, možemo biti apsolutno zadovoljni tim rezultatom”, kazao je Mujević.

On je dodao da je za isti period prošle godine ostvaren pozitivan rezultat u iznosu od 2,58 miliona EUR. To znači da je ovogodišnja dobit u prva dva kvartala skoro četiri puta manja nego prošle godine u istom periodu.

“Uzimajući u obzir privredni ambijent u Crnoj Gori u eri pandemije covida i zatvaranje saobraćaja između gradova kao i zatvaranje granica Crne Gore sa susjedima i ostalim zemljama, smatramo da je u situaciji kada privredni subjekti bilježe veliki pad prihoda uspjeh to što smo ipak održali pozitivan trend poslovanja, kroz očuvanje likvidnosti preduzeća sopstvenim sredstvima”, rekao je Mujević.

On je dodao da se nada da će taj trend zadržati do kraja godine i da će poslovnu godinu završiti pozitivnim poslovnim rezultatom.

Mujević je ocijenio da je veliki uspjeh i to što je Monteput bez ikakvih subvencija države izmirio sve dospjele obaveze.

“Monteput se našao na bijeloj listi poreskih obveznika. Sve dospjele poreske obaveze kao i ostale obaveze iz poslovanja izmirene su u roku iz sopstvenih sredstava. Takođe i obaveza za kredit Evropske investicione banke (EIB) koja se plaća dva puta godišnje, 15. aprila i 15. oktobra, izmirena je u iznosu 969,57 hiljada EUR, a za drugi dio obaveze u iznosu 954,53 hiljade EUR obezbijeđena su sredstva iz sopstvenih prihoda”, rekao je Mujević.

On je dodao da se investicije počete prije pandemije realizuju planiranom dinamikom.

Monteput je od početka godine do 15. septembra naplatom prolaska kroz tunel Sozina ostvario prihod od 4,9 miliona EUR, što je 31,99 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine.

“U ovom periodu kroz Sozinu je prošlo 1,43 miliona vozila, što je 34 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine”, precizirao je Mujević.

On je saopštio da je dan sa najmanje prolazaka kroz Sozinu ove godine bio 19. april sa 204 prolaza vozila.

“To je ujedno i dan sa ubjedljivo najmanje prolaza od otvaranja tunela Sozina. Najviše prolazaka ove godine bilo je 13. septembra kada je prošlo 12,73 hiljade vozila”, kazao je Mujević.

Prema njegovim riječima, za prvih 15 dana septembra kroz tunel Sozina je prošlo 129,8 hiljada vozila, što je 15,9 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine.

Mujević je podsjetio da je danom osnivanja Monteput preuzeo obavezu za vraćanje kredita Evropske investicione banke (EIB) korišćenog za finansiranje izgradnje prilaznih saobraćajnica tunela Sozina i Raš.

Ukupno kreditno zaduženje iznosilo je 41,28 miliona EUR i to za glavnicu 24 miliona EUR i za kamatu 17,28 miliona EUR. Do osnivanja Monteputa obaveze po kreditu EIB plaćala je Direkcija za izgradnju auto-puteva.

“U periodu od 15. aprila 2005. godine do 15. aprila 2006. godine rashod po tom osnovu iznosio je 1,24 miliona EUR, a odnosio se na kamatu po kreditu. Ostatak obaveza u iznosu od 40,05 miliona EUR preuzeo je Monteput i u periodu od 15. oktobra 2006. godine do septembra ove godine izmirio obaveze u iznosu od 24,33 miliona EUR i to za glavnicu 11,18 miliona EUR, a za kamatu 13,14 miliona EUR”, kazao je Mujević.

On je dodao da se ostatak kreditne obaveze od 15,7 miliona EUR odnosi na glavnicu 12,8 miliona EUR i na kamatu 2,9 miliona EUR. Posljednja rata kredita dospijeva 2030. godine.