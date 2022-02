Moguć novi rast cijena goriva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijene goriva u Crnoj Gori mogle bi, prema sadašnjim dešavanjima na berzama, ponovo porasti dva do tri centa, pišu Vijesti.

Cijene goriva u Crnoj Gori već su na istorijskom maksimumu, a nove će biti određene u ponedjeljak, na osnovu presjeka cijena naftnin derivata na međunarodnim berzama i odnosa kursa dolara i eura.

Litar eurosupera 95 i 98 u Crnoj Gori košta 1,54 EUR, odnosno 1,58 EUR, eurodizela 1,42 EUR, a lož ulja 1,4 EUR.

Cijena nafte na međunarodnim berzama u utorak je u jednom trenutku dostigla 99 USD za barel, što je najviši nivo u posljednjih osam godina, odnosno od septembra 2014. godine, da bi se na kraju dana dijelimično vratila na oko 97 USD.

Analitičari naftnih tržišta smatraju da je do novog rasta došlo zbog zaoštravanja sukoba u Ukrajini i najava da će Rusiji, koja je značajni proizvođač nafte i gasa, biti uvedene snakcije zbog priznanja separatističkih regiona u Ukrajini.

Kada je riječ o Crnoj Gori, u skupštinskoj proceduri nalazi se Predlog izmjena Zakona o akcizama, čije bi usvajanje omogućilo Vladi da u poriodima poremećaja tržišta, kao što je sada, smanji cijene goriva na teret državnih dažbina. Od ranije postoji predlog Socijaldemokratske partije (SDP) o smanjenje akciza, kao i slična inicijativa Unije slobodnih sindikata.

Međutim, sjednica Skupštine sa ovom tačkom još nije zakazana, kao ni matičnog Odbora za ekonomiju, koji bi mogao uobličiti sve pristigle predloge o tome kako ograničiti rast cijena goriva.

Socijalni savjet je prije tri dana usvojio preporuku, kojom od Skupštine traži da što prije zakaže sjednicu i usvoji predlog koji bi omogućio smanjenje cijena goriva, jer utiču na poskupljenje ostalih proizvoda i ugrožavaju životni standard građana.

Akcize na gorivo su posljednji put mijenjane 2017. godine kada su na predlog tadašnje Vlade povećane za devet centi po litru. Akcize sada iznose 44 i 55 centi po litru.

