Moderna saobraćajna infrastruktura uticaće na tokove robe i putnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Moderna saobraćajna infrastruktura koja se gradi na području zemalja Zapadnog Balkana značajno će uticati na tokove robe i putnika i na kompletnu privredu regiona, ocijenili su ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović i ambasador Hrvatske u Crnoj Gori, Veselko Grubišić.

Iz Ministarstva je saopšteno da su se Ibrahimović i Grubišić, u tom smislu, dotakli i interesa za izgradnju jonsko-jadranskog gasovoda i jadransko-jonskog auto-puta ili barem brzih cesta.

„Ekonomski integracioni proces među najrazvijenije zemlje Evrope, praćen povećanim brojem realizacije konkretnih projekata, a sve u cilju poboljšanja žvotnog standarda svih građana Crne Gore, nalazi se visoko među prioritetima u radu crnogorske administracije“, saopštio je Ibrahimović.

On je dodao da je podrška Hrvatske na tom putu dobar pokazatelj stabilnih partnerskih odnosa dvije susjedne zemlje.

„Cijenimo sve što je Hrvatska uradila za našu državu, kako tokom procesa učlanjena u NATO, tako i na našem putu ka EU zajednici i dobro je da znamo da imamo Hrvatsku kao prijatelja. Ne zaboravimo da su nam iskustva koja posjeduje u turističkoj privredi dragocjena“, poručio je Ibrahimović.

Ibrahimović i Grubišić su se saglasili da je neophodno ubržati prekogranični promet ljudi i robe i izrazili uvjerenje da će predstojeća sezona diktirati još bolji nivo posjećenosti turista iz regiona i biti uspješnija od prošlogodišnje.

„Interes Hrvatske je dugoročna stabilnost dobrosusjedskih odnosa između dvije države. Crna Gora ima našu podršku na evropskom putu i želimo da Crna Gora bude grudva koja će da pokrene lavinu proširenja evropske zajednice. Ravnomjeran razvoj svih regija u Crnoj Gori na vrhu je prioriteta nove Vlade. Mi smo tu da pružimo podršku i ekspertizu“, naveo je Grubišić.

On je zaključio da su stabilni i dobrosusjedski odnosi garant mira i prosperiteta regiona kao cjeline.

