Milionski promet zahvaljujući prodaji akcija HG Budvanska rivijera i Sveti Stefan hotela

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i značajan promet, zahvaljujući prodaji akcija Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera i Sveti Stefan hotela za ukupno 24,28 miliona EUR, obilježili su ovu sedmicu na Montenegroberzi.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je blago na 793,37 poena, a MONEX neznatno na 10.393,34 boda.

Promet je iznosio 24,51 milion EUR i bio je čak 1,32 hiljade puta veći od prošlosedmičnog. Realizovan je kroz 35 transakcija, a najveći udio u prometu imale su akcije HG Buvanska rivijera, i to 59,42 odsto.

Na Montenegroberzi su u utorak prodate akcije Hotelske grupe Budvanska rivijera i Sveti Stefan hotela za ukupno 24,28 miliona EUR.

Na berzi je, kroz četiri transakcije, prodato oko 2,01 milion ili 24,8 odsto akcija Budvanske rivijere za ukupno 14,56 miliona EUR. Akcije su prodate po prosječnoj cijeni od 7,35 EUR.

Na Montenegroberzi je, takođe kroz četiri transakcije, prodato 2,53 miliona ili 31,2 odsto dionica Sveti Stefan hotela za ukupno 9,72 miliona EUR. Prosječna cijena dionice hotelske kompanije iznosila je 3,85 EUR.

Kad je riječ o odnosu ponude i tražnje, kupac akcija bila je brokerska kuća Bull and Bear, dok su prodavci bili različiti.

Srpski biznismen Miodrag Kostić je kupovinom na berzi ove sedmice uvećao vlasnički udio u te dvije kompanije na 30 odsto, kako bi, kako je saopšteno Pobjedi, iskoristio zakonsku mogućnost da ih preuzme.

Vlasnik 58 odsto akcija u obje firme su Vlada i državni fondovi. Sveti Stefan hoteli su formirani izdvajanjem iz HG Budvanska rivijera kako hoteli Sveti Stefan i Miločer ne bi išli u privatizaciju sa ostatkom firme. Ta dva hotela su u dugoročnom zakupu kompanije Adriatic properties.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma saopšteno je da Vlada do sada nije razmatrala opciju moguće prodaje paketa akcija u hotelsko-turističkim preduzećima Sveti Stefan hoteli i HG Budvanska rivijera.

Iz Ministarstva su naveli da je prije donošenja bilo kakve odluke neophodno preduzeti niz pripremnih aktivnosti.

Akcije HG Budvanska rivijera su na sedmičnom nivou pale 11,8 odsto na šest EUR, a Svetog Stefana hotela se zadržale na prošlosedmičnih 3,5 EUR.

Na Montenegroberzi je u četvrtak, u blok trgovini, prodato 15 odsto akcija hercegnovskog preduzeća Mještovito, za 114,43 hiljade EUR.

Prodato je ukupno 635,73 hiljade akcija po cijeni od 18 centi.

Prema podacima Centralnog klirinškog depozitarnog društva (CKDD), prodati udio odgovara vlasniku koji je sakriven iza HB – Zbirnog kastodi računa 1. CD – OIF HLT fond ima 38,81 odsto akcija Mješovitog, a tivatska Confido Company 37,85 odsto.

Kako je navedeno na sajtu Montenegroberze, prodavac i kupac je Hipotekarna banka.

Pale su ove sedmice akcije Luke Bar 5,8 odsto na 25,25 centi i Jugopetrola 1,7 odsto na 11,3 EUR.

Rast su zabilježile dionice Crnogorskog Telekoma 8,7 odsto na 1,25 EUR i Plantaža 2,75 odsto na 12,33 centa.

Skupština je ove sedmice usvojila izmjene i dopune Zakona o budžetu Crne Gore za ovu godinu, odnosno tehnički rebalans. Predložene izmjene i dopune Zakona o budžetu uslovljene su novom uredbom organizacije rada nove Vlade, imajući u vidu da se promijenio broj ministarstava i potrošačkih jedinica.

U odnosu na važeći Zakon, izdaci tekućeg budžeta uvećani su 161,19 hiljada EUR, budžet državnog fonda veći je 150 hiljada EUR, dok su transakcije finansiranja niže 250,76 hiljada EUR.

Rezerve i kapitalni budžet ostali su nepromijenjeni, tako da su ukupni izdaci budžeta uvećani ukupno 60 hiljada EUR.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović, najavio je ove sedmice na sjednici skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet mogućnost potrebe suštinskog rebalansa budžeta tokom jula.

“Ima potrebe da se ide na suštinski rebalans, kako bi se obezbijedilo nesmetano funkcionisanje javnih finansija u periodu koji predstoji”, rekao je Damjanović.

Elektroprivreda (EPCG) je objavila novu mobilnu aplikaciju koja je, prema prvim komentarima korisnika, a i po mišljenju projektnog tima, značajno bolja od prethodne.

Iz EPCG je saopšteno da putem nove aplikacije korisnici mogu ostvariti uvid u stanje za svako registrovano brojilo, pregledati i preuzeti posljednjih 13 mjesečnih računa, vidjeti grafički prikaz potrošnje za posljednjih 13 računa i platiti posljednji račun ili željeni iznos.

„Takođe, mogu pregledati korisničke servise, izračunati potrošnju, vidjeti novosti i listu lokacija lokalnih jedinica Snabdijevanja i poslovnica u Crnoj Gori i pozvati Call centar“, navodi se u saopštenju.

Akcije Eurofonda su ove sedmice ostale na prošlosedmičnih 0,12 centi, dok su dionice HLT fonda rasle 11,5 odsto na 0,58 centi.

